Răzvan Lucescu s-a arătat gata să demisioneze după meciul lui PAOK: „Nu am nicio problemă să-mi fac bagajele pentru București”

PAOK a câștigat duminică la Levadiakos în campionatul Greciei, scor 2-0, și a pus capăt seriei de trei înfrângeri în toate competițiile, dar Răzvan Lucescu s-a arătat gata să plece de la club „dacă nu e fericit cineva”, transmite .

Răzvan Lucescu s-a arătat gata să demisioneze

Răzvan Lucescu vine după un sezon grozav cu PAOK, cu care , dar apoi a ratat accederea în faza principală a Ligii Campionilor. Echipa a ajuns între timp în Europa League, acolo unde joi , scor 0-1, la Salonic.

Potrivit GSP, Lucescu jr. este supărat că unii suporteri i-au cerut demisia după eșecul cu campioana României.

„În seara asta nu am câștigat nici titlul, nici Europa, dar lucrăm să fim fericiți în luna mai. Când faci atât de multe schimbări, practic, pornești de la zero, poate chiar mai din urmă. Și atunci când faci asta este nevoie de timp. Nu se întâmplă peste noapte.

Din toți anii în care am lucrat, abia în noiembrie avem chimie. Indiferent de calitatea jucătorilor, avem fotbaliști care provin din culturi diferite, unii din estul și alții din nord-vestul Europei, ușor de distrus, mai greu de reparat. Am fost norocoși să intrăm în Europa League, norocoși să avem o bază, de anul trecut, și să avem un stil de a juca”, a declarat Răzvan Lucescu, în conferința de presă pe care a susținut-o după victoria cu Levadiakos

„Nu am nicio problemă să-mi fac bagajele pentru București”

„Am avut două meciuri europene cu multe șanse și am făcut greșeli pe care le-am plătit, pentru că așa se întâmplă când faci o echipă. Suntem primii în clasament. Sunt aici în seara asta, dar nu am nicio problemă să merg la Salonic și să-mi fac bagajele pentru București dacă unii nu înțeleg procesul prin care trecem. Sunt calm la minte și am arătat ce pot. Dacă nu este fericit cineva, pot pleca!”, a mai spus antrenorul lui PAOK.