Roman Abramovich a vândut clubul de fotbal Chelsea și va dona banii pentru Ucraina

Roman Abramovich a vândut clubul de fotbal Chelsea către un consorțiu condus de coproprietarul LA Dodgers, Todd Boehly. Acordul de 4,25 miliarde de lire sterline (5,25 miliarde de dolari), ar putea fi încheiat până la sfârșitul lunii mai, după ce primește aprobare de la Premier League și de la guvernul Regatului Unit. Tranzacția include o achiziție de acțiuni la Chelsea în valoare de 2,5 miliarde de lire sterline.

Abramovici a anunțat că va dona întreaga sumă primită pentru victimele războiului din Ucraina. Totuși, pentru că banii vor fi virați într-un cont înghețat din cauza sancțiunilor impuse rușilor după invadarea Ucrainei, va fi nevoie de o procedură specială pentru accesarea fondului.

Chelsea will be sold to a consortium fronted by Los Angeles Dodgers part-owner Todd Boehly, ending 19 years of ownership and lavish investment by Roman Abramovich.

