Românca Ana Bogdan, în topul Forbes pentru “înzestrare genetică”. Care e valoarea premiilor sale

Ana Bogdan, în vârstă de 29 de ani, – una dintre jucătoarele de tenis românce – a fost inclusă în topul Forbes 30 sub 30, care prezintă performanţele notabile reuşite de români sub 30 de ani, în diverse domenii de activitate, potrivit Digi24.

După ce a încercat mai multe sporturi, precum baschet, înot, schi, balet sau dans modern, s-a oprit la tenis

În ultima perioadă, Ana Bogdan a avut performanţe notabile, şi a ajuns anul acesta pe cel mai bun loc din carieră în clasmentul WTA, repectiv pe 46.

Ana, aflată acum pe locul 48 WTA, a câştigat 34 de partide şi a pierdut 16 meciuri. A câştigat două turnee ITF, la Iaşi şi Andrezieux-Boutheon (Franţa).

Forbes a scris despre Ana Bogdan, care are şi o inimă deschisă şi empatică cu cei care au probleme: „Ana Bogdan – înzestrare genetică.

patru finale WTA, la , Paris, Portoroz şi Parma.

Ana este preocupată lipsa bazelor sportive. Ea a declarat:

„Prezenţa în prima sută WTA a şase sportive românce reprezintă o oportunitate de dezvoltare în viitorul apropiat a unei infrastructuri moderne de practicare a tenisului de înaltă performanţă, precum şi de implementare a unor noi orientări de pregătire şi valorificare a tinerelor talente.

Lipsesc totuşi bazele sportive moderne, centre de refacere şi recuperare, dotările de ultimă generaţie la acest capitol.

Suntem înzestraţi genetic pentru practicarea acestui sport complex. Cei care am reuşit – am reuşit cu multă determinare, voinţă, putere de muncă şi am fost norocoşi să avem lângă noi oamenii potriviţi la momentul potrivit, care ne-au ajutat să facem acest sport la nivel înalt”.

Ana Bogdan a primit premii în valoare de 2,2 milioane de dolari în întreaga carieră.