România a cerut la TAS „să se acorde trei medalii de bronz” pentru finala olimpică la sol

Președinta Federației Române de Gimnastică, Carmencita Constantin, a dezvăluit că a solicitat Tribunalului de Arbitraj Sportiv acordarea bronzului atât pentru Sabrina Voinea, cât și pentru Ana Bărbosu, dar și menținerea medaliei în cazul gimnastei americane Jordan Chiles.

România a cerut la TAS „să se acorde trei medalii de bronz”

Carmencita Constantin a dezvăluit că FRG a solicitat la TAS să fie acordate trei medalii de bronz , pentru Ana Bărbosu, Sabrina Voinea, dar și Jordan Chiles, cea care o deține în acest moment.

„Noi am cerut să se acorde trei medalii de bronz! Americancei, pentru că e un drept câștigat și judecata se întâmplă după ce și-a câștigat acest drept și nu e vina ei că au fost greșeli de arbitraj. Noi vrem două medalii de bronz, ambele noastre sportive au fost nedreptățite”, a declarat președinta FRG pentru .

FRG: Absolut tot ce am cerut am obținut

Carmencita Constatin spune că FRG a dorit trei judecători pentru tranșarea speței, ceea ce a și obținut.

„Știm deja că tot completul de judecători este constituit. Din fericire, avem trei judecători, pentru că și asta a fost o emoție. Am cerut trei judecători. Absolut tot ce am cerut am obținut, iar ăsta este un mare câștig. de la un roboțel care se plimbă pe lângă podium. Imaginile acelea sunt folosite doar de televiziunile care au drepturi de preluare. Nu are nicio legătură cu ce văd arbitrii”, a mai spus președinta FRG pentru .