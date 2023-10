Serie A, Bundesliga și LaLiga ne oferă din nou meciuri de top

Serie A, Bundesliga și LaLiga sunt trei dintre cele mai spectaculoase și apreciate campionate din fotbalul european. Seara de sâmbătă va începe pe San Siro, acolo unde AC Milan o găzduiește pe Lazio Roma – în una din cele mai interesante înfruntări din această etapă de Serie A.

Apoi, de la ora 19:30, au loc alte două dueluri tari din Bundesliga respectiv LaLiga. RB Leipzig și Bayern Munchen luptă pentru cele 3 puncte, iar Real Madrid se deplasează la revelația sezonului – Girona.

Lazio, 4 înfrângeri consecutive pe San Siro

Sâmbătă 30 septembrie 2023, începând cu ora 19:00, va avea loc una din cele mai așteptate partide ale rundei cu numărul 7 din Serie A. Pe San Siro, AC Milan urmează să o găzduiască pe Lazio Roma, formație ce a pierdut la ultimele 4 apariții aici:

2-0 în Serie A – 06.05.2023

4-0 în Cupa Italiei, 09.02.2022

2-0 în Serie A – 12.09.2021

3-2 în Serie A – 23.12.2020

Ultimul rezultat pozitiv al romanilor pe San Siro datează din 3 noiembrie 2019, de la un 2-1 în campionat. În acest sezon, Lazio a disputat 3 partide oficiale departe de casă. Echipa a reușit să o învingă pe Napoli cu scorul de 2-1, însă a cedat la Lecce și Juventus, 2-1 respectiv 3-1.

De partea cealaltă, AC Milan are un parcurs aproape perfect în fața propriilor suporteri. Echipa pregătită de Stefano Pioli le-a învins în campionat pe Torino & Verona și a remizat 0-0 cu Newcastle – în prima rundă a grupelor UEFA Champions League.

Ambele formații s-au impus etapa precedentă – AC Milan cu scorul de 3-1 la Cagliari, iar Lazio cu 2-0 în propriul fief, contra celor de la Torino.

Harry Kane, gata de show pe Red Bull Arena

Pe 30 septembrie, de la ora 19:30, Red Bull Arena este gazda partidei dintre RB Leipzig și Bayern Munchen. Bavarezii încep această deplasare de pe prima poziție în clasament, cu 13 puncte acumulate. Elevii lui Thomas Tuchel nu își permit niciun pas greșit, deoarece sunt nu mai puțin de 5 formații care așteaptă o sincopă:

Leverkusen – 13 puncte

Stuttgart – 12 puncte

RB Leipzig – 12 puncte

Hoffenheim – 12 puncte

Dortmund – 11 puncte

Oaspeții au cea mai prolifică ofensivă după 5 etape, marcând de 18 goluri. Aproape jumătate dintre acestea au fost marcate de , vârful englez sosit în Bundesliga în această vară. Transferul la Bayern i-a priit lui Kane, care a punctat deja de 7 ori și a oferit și 3 pase decisive.

Singurul care stă mai bine la acest capitol în prima ligă germană este Guirassy – atacantul celor de la Stuttgart, care are 10 reușite. Fostul jucător al celor de la Tottenham alegerea de a face pasul către Bundesliga:

„Normal că am purtat discuții cu mai multe cluburi în vară, dar Bayern a fost o echipă la care am vrut să ajung. De când a venit oferta m-am decis, nu am mai luat în calcul alte opțiuni. Și acum, din fericire, am ajuns aici.

Bineînțeles că Manchester United este un club mare, dar acum sunt aici și sunt foarte fericit pentru asta. Bayern vrea să câștige Liga Campionilor iar eu voi da totul pentru a ajuta la câștigarea trofeului”

Etapa trecută, RB Leipzig a luat toate cele 3 puncte la Monchengladbach, în timp ce Bayern a făcut show pe Allianz Arena cu Bochum – pe care a învins-o cu scorul de 7-0. Bavarezii sunt mari favoriți la câștigarea titlului și în acest sezon. La fel ca în anii trecuți, cotele afișate de casele de privind lupta la trofeu în Bundesliga nu lasă prea mari speranțe celorlalte formații de top din Germania.

Girona, peste Real Madrid și Barcelona

În Spania, nu Real Madrid, Barcelona sau Atletico Madrid dețin supremația, ci Girona. Dovbyk & co. ocupă primul loc în clasament, având un punct peste Los Blancos și două peste catalani. După 6 etape, Girona este neînvinsă, având un golaveraj de 18-8.

Etapa trecută, alb-roșii au trecut de Villarreal cu scorul de 2-1. Sâmbătă 30 septembrie, de la ora 19:30, Girona va avea cel mai dificil examen – contra celor de la Real Madrid. Los Blancos au un moral bun după , scor 2-2.

Jude Bellingham, golgheterul echipei, va reveni în primul 11, alături de Vinicius Jr, cel care a trecut peste problemele medicale și și-a făcut apariția în teren runda precedentă.

