Simona Halep, după ce Patrick Mouratoglou a decis să o antreneze pe Naomi Osaka: „Are acest har și e foarte strict”

Simona a reacționat la scurt timp, după ce Naomi Osaka a anunțat că va fi antrenată de Patrick Mouratoglu. Francezul a fost antrenorul Simonei Halep în momentul declanșării scandalului de dopaj în care a fost implicată sportiva originară din Constanța.

Ce spune Simona Halep acum despre fostul său antrenor

Sportiva din România a avut cuvinte de laudă la adresa fostului său antrenor și este convinsă că sportiva niponă va face treabă bună dacă îl va asculta pe Mouratoglu.

De asemenea, Halep a declarat că a rămas în relații normale cu antrenorul în vârstă de 54 de ani.

„Văd o colaborare destul de bună. Dacă Osaka e dispusă să muncească și să facă ceea ce a făcut în trecut, eu cred că o să facă o echipă bună. Patrick e un antrenor care motivează foarte mult, are acest har și e foarte strict, pe tactică, pe statistici.

Suntem în relații normale, nici bune, nici rele. Eu sunt OK, am o energie pozitivă, merg înainte, am lăsat subiectul în urmă. Vreau să mă bucur de ceea ce mai pot să fac în tenis și în viață” a declarat Simona Halep, potrivit