Simona Halep, noi dezvăluiri despre cumpăna carierei: A fost ca și cum lumina din capul meu s-a stins. Mi s-a înfipt un cuțit în piept

Simona Halep (32 de ani) a vorbit despre momentul de cumpănă care i-a marcat a doua parte a carierei, într-un interviu acordat jurnalistului australian Craig Gabriel de la , și a comparat decizia de suspendare provizorie din scandalul de dopaj cu „un cuțit în piept”, transmite .

Simona Halep: A fost ca și cum lumina din capul meu s-a stins

Dubla-câștigătoare de Grand Slam a dezvăluit că l-a contactat pe Patrick Mouratoglou, antrenorul său de la acel moment, în care momentul în care a primit vestea.

„I-am trimis un mesaj lui Patrick (n.r. – Mouratoglou) pentru că el era antrenorul meu la acel moment. I-am întrebat dacă este adevărat și ei au spus că da. Dar după aceasta, soarele a dispărut. A fost ca și cum lumina din capul meu s-a stins! Am fost într-un moment în care nu știam ce se întâmplă”, a povestit Simona Halep.

Verfica „de 100 de ori” ce lua

Fosta număr 1 mondial spune că a fost surprinsă de veste, întrucât pe cutia suplimentului nu erau menționate substanțe interzise.

„Am fost mereu atentă, verificam de 100 de ori ce luam. A fost doar faptul că aveam încredere în oamenii cu care lucram și am luat suplimentele. Au fost sigure pentru că pe etichete nu era nimic interzis. Am întrebat de sute de ori dacă sunt sigure, iar răspunsul a fost afirmativ”, a adăugat românca.

„Aș spune că văd ambele părți, pentru că partea plină, să spunem cea pozitivă, este tot ce s-a curățat. Într-un final am câștigat și am arătat adevărul, că nu am trișat niciodată în tenis. Partea goală este pauza pe care am avut-o doi ani. A venit cu multe lucruri negative: epuizare mintală și probleme cu corpul pentru că am stat așa mult”, a mai declarat Simona Halep.