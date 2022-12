Simona Halep, spirit de învingător: nu se lasă afectată, își împodobește bradul

se află suspendată provizoriu după .

În urma acordării premiilor WTA 2022, constănțeanca nu s-a regăsit în clasamentul câștigătoarelor și e marea absentă de la Australian Open, turneu ce deschide noul sezon.

Este singura absentă din top 20 la competiția ce se desfășoară în perioada 16 – 29 ianuarie: „19 jucătoare din Top 20 WTA sunt înscrise, singura excepție fiind Simona Halep, suspendată provizoriu”, arată WTA.

Halep nu se lasă afectată: și-a împodobit frumos bradul

Apreciata sportivă nu se lasă afectată și acasă, la București, acolo unde locuiește după divorțul de Toni Iuruc, pare că a intrat în spiritul sărbătorilor – menționează .

Constănțeanca dovedește spirit de învingător, în ciuda loviturilor, alege să se relaxeze bucurându-se de sărbători. Mai nou, a postat o fotografie cu bradul de Crăciun pe care l-a împodobit frumos.

O schimbare majoră începe și cu altele mai mici: Halep și-a schimbat look-ul

În această perioadă, Simona Halep a decis și să-și schimbe look-ul. „Tenisul a fost întotdeauna prioritar în viața mea! Dar am decis că acum e momentul să mă operez, dar să fac și ceva pentru mine, ca persoană. De aceea am recurs și la operația estetică, pe care o plănuiam de mai mult timp, deoarece nu îmi plăcea deloc nasul meu! Așa că am făcut-o! Am rezolvat partea funcțională, dar și partea estetică. Știu că mulți dintre voi mă vor înțelege!”, a declarat recent Simona Halep, citată de sursa amintită.

Topul WTA al câștigurilor din tenis:

1 Serena Williams $94.588.910

2 Venus Williams $42.285.378

3 Simona Halep $40.107.097

4 Maria Sharapova $38.777.962

5 Caroline Wozniacki $35.233.415

Simona Halep are în palmares 24 de titluri, două dintre acestea fiind de Grand Slam, Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.