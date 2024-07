Sorana Cîrstea, calificare în optimi la WTA Miami

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile Turneului „WTA 1000” de la Miami. Românca a trecut de a zecea favorită, Daria Kasatkina, scor 7-5, 6-2.

Sorana ajunge pentru al doilea an la rând în această fază a competiției, după ce în 2023 s-a oprit în semifinale.

Românca și-a luat revanșa în fața Dariei Kasatkina, după ce rusoaica a învins-o clar în sferturi la Abu Dhabi în luna februarie, potrivit .

Cîrstea a jucat un tenis solid de această dată și s-a impus cu 7-5, 6-2, calificându-se en fanfare în optimi la Miami! Următoarea adversară a româncei se va decide între Daniele Collins (SUA, 53 WTA) și Elina Avanesyan (Rusia, 65 WTA).

„The Romanians LOVE IT” 💙💛❤️ fights back from two breaks down against Kasatkina before clinching the opening set.

