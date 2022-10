Sorana Cîrstea, dezvăluiri despre modul în care jucătorii de tenis sunt testați anti-doping: „Am avut și de trei ori într-o săptămână”

Simona Halep a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului după ce a fost testată pozitiv la US Open 2022.

Într-un podcast publicat de curând, Sorana Cîrstea, , a dezvăluit cât de strict este programul de testare anti-doping din tenis.

Sorana Cîrstea, dezvăluiri despre programul anti-doping din tenis

Se pare că reprezentanții Agențiilor Mondiale Anti-Doping îi pot vizita pe tenismeni la orice oră, inclusiv în timpul vacanțelor, iar orice substanță interzisă consumată .

„Este această aplicație în care tu, în fiecare zi, trebuie să dai o oră în care poți fi testat. Pe noi ne testează în turnee, dar avem acest program care te testează și în afara turneelor. Când vor ei, fără să anunțe.

Și tu, în fiecare zi, ai aplicația și spui: «Eu în general am 6-7 dimineața acasă». Pentru că știu că între 6 și 7 sunt acasă dimineața. Trebuie să dai o oră în care ei pot veni să te testeze.

De foarte multe ori dimineața la ora 6 aud că bate la ușă cineva. Îți vin acasă, mi-au venit și săptămâna trecută. Vin constant. Tu practic trebuie să fii disponibil o oră pe zi în care ei să poată veni să te testeze.

Oriunde, nu contează că săptămâna viitoare plec în Franța. Eu trebuie să dau adresa de la hotel din Franța și ora la care mă vor găsi. Am avut și de trei ori într-o săptămână”, a dezvaluit Sorana Cîrstea în cadrul .

Dacă un sportiv nu este găsit de trei ori, acesta este suspendat pentru doi ani

„Se numește că ai pierdut un test, se numește missed test. Dacă ai trei missed test, ești suspendat doi ani. Nu e de joacă. Mi s-a întâmplat să am întârziere la avion, am plecat din România spre Seul și am pierdut conexiunea.

Am uitat, pur și simplu am uitat să îmi schimb ora, pusesem la 10-11 seara. Am ajuns la hotel la 1 noaptea și am uitat complet.

Ei au venit, nu m-au găsit.

Au stat acolo ora respectivă, pentru că trebuie să stea până se termină ora și mi-au pus un missed test. Stai cu un stres maxim. Trebuie să schimbi din aplicație, nu ai scuze. Și nu poți să o dai la întors, sunt foarte stricți”, a mai spus Sorana Cîrstea.

Sorana Cîrstea, reacție tranșantă în cazul Simonei Halep

Sorana Cîrstea s-a alăturat vocilor care au transmis pentru Simona Halep, suspendată provizoriu din tenis după ce a fost testată pozitiv pentru roxadustat la un test antidoping, și spune că o cunoaște suficient de bine încât să creadă cu tărie că nu s-ar dopa niciodată cu bună știință.

„Deși poate nu suntem cele mai bune prietene, o cunosc pe Simona suficient de decenii pentru a crede cu tărie că nu ar atinge niciodată de bunăvoie și cu bună-credință vreo substanță dopantă.

Sportul tenisului reprezintă fair play și pune rivalitățile deoparte. Este o jucătoare grozavă despre care cred că . Chiar sper că va lupta și va face atât de necesara lumină pentru ea și pentru sportul nostru iubit.

WADA (Agenția Mondială Antidoping, n.r.) este o entitate extrem de profesionistă, care o va ajuta să clarifice această situație”, a scris Sorana Cîrstea pe pagina sa de Instagram.