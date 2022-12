Tite a demisionat. Motivul pentru care a renunțat să mai antreneze selecționata Braziliei

Apreciatul selecționer al Braziliei, Adenor Leonardo Bacchi, mai cunoscut drept Tite (61 de ani), a demisionat după , 1-1 (2-4 d.pen.) în sfertul de finală cu Croația.

Antrena pe Brazilia din 2016 și voia să-și adauge la palmares câștigarea Campionatului Mondial; a eșuat însă și în 2018.

Plecarea lui Tite de pe banca Selecao a fost confirmată și de jurnalistul Fabrizio Romano.

”Tite părăsește naționala Braziliei. Nu mai este antrenor la Selecao după meciul pierdut împotriva Croației. S-a terminat”, a scris Fabrizio Romano pe Twitter.

Tite leaves Brazil. He’s no longer the head coach of the Seleçao after the game lost vs Croatia. It’s over. 🚨🇧🇷

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)