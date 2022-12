Brazilia a fost eliminată de la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar. Croația merge în semifinale după ce s-a impus la loviturile de departajare, 4-2

Brazilia a fost eliminată vineri de la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar în urma meciului cu naționala Croației.

Croația s-a impuns la loviturile de departajare, 4-2, și ajunge în semifinalele Campionatului Mondial.

Neymar a deschis scorul în primul minut al prelungirilor cu un șut puternic, după o acțiune construită tot de el.

Croații au egalat în minutul 117 după o acțiune de contraatac. Nou intratul Orsic i-a pasat în centrul careului lui Petkovic, al cărui șut deviat l-a învins pe Alisson.

La loviturile de departajare Livakovic a apărat şutul lui Rodrygo, iar Marquinhos a trimis în bară, în timp ce pentru croaţi au înscris Vlasic, Majer, Modric şi Orsic.

Pentru brazilieni au transformat Casemiro şi Pedro.

Croația va juca în semifinale împotriva învingătoarei din partida Argentina-Olanda, care începe de la ora 21.00.

