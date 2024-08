Tragedie în familia lui Nicușor Bancu. Tatăl căpitanului Craiovei s-a sinucis

June 17, 2024, Muenchen, Bavaria, Germany: Nicusor Bancu (Romania) schaut zu, UEFA EURO 2024 - Group E, Romania vs Ukraine, Fussball Arena Muenchen am 17. June 2024 in Muenchen, Deutschland. (Foto von Silas Schueller/DeFodi Images)..Nicusor Bancu (Romania) looks on, UEFA EURO 2024 - Group E, Romania vs Ukraine, Munich Football Arena on June 17, 2024 in Muenchen, Germany. (Credit Image: © Silas Schueller via ZUMA Press)