Un fost campion mondial și european a fost suspendat pentru că a făcut semnul crucii la Jocurile Olimpice: „Dumnezeu este numărul 1 pentru mine și asta nu se va schimba”

Nemanja Madov a fost suspendat de către Federația Internațională de Judo timp de cinci luni pentru că a făcut semnul crucii înainte de a păși pe tatami pentru o luptă din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, potrivit .

Nemanja Madov a fost suspendat pentru că a făcut semnul crucii

Sârbul, un creștin declarat, și-a făcut semnul crucii înainte de a păși pe tatami pentru a-l înfrunta pe Theodoros Tselidis în optimile de finală ale turneului olimpic.

Gesturile religioase sunt interzise de codul de etică al Federației Internațional de Judo. Alți judoka, precum gruzinul Lasha Bekauri, sunt cunoscuți și ei pentru gesturi similare. Rămâne de văzut dacă și în cazul lor vor fi aplicate avertismente sau sancțiuni.

Nemanja Madov (28 de ani) primise două avertismente din același motiv, pe 24 februarie 2022, respectiv 10 aprilie 2018.

Sârbul a cucerit Campionatul European din 2023 și s-a clasat pe poziția a 2-a la Mondialul din 2024, la categoria 90 de kilograme. Are și aurul mondial în palmares, câștigat în 2017.

Reacția clară a sârbului: Dumnezeu este numărul 1 pentru mine

Madov nu poate participa la niciun turneu și nici măcar la pregătiri în această perioadă.

„Acum 15 zile am primit decizia că am fost suspendat pentru 5 luni de către Federația Mondială de Judo pentru încălcarea normelor lor cu privire la religie. Mai exact, din cauza faptului că am făcut semnul crucii la intrarea într-un meci la Jocurile Olimpice. Mi s-a interzis să particip la toate turneele, taberele și antrenamentele.

În scrisoarea mea de apărare, nu am vrut să-mi prezint scuze pentru cruce. Bineînțeles că nu am făcut asta, nici nu o voi face vreodată, deși nici nu știam care ar putea fi pedeapsa.

Domnul mi-a dat totul, atât pentru mine personal, cât și pentru cariera mea, iar el este numărul 1 pentru mine și sunt mândru de asta. Și asta nu se va schimba sub nicio circumstanță. Slavă Lui și mulțumiri pentru tot! (…). Ne odihnim până atunci, iar apoi ne întoarcem cu ajutorul Domnului nostru Iisus Hristos la un nou început și noi biruințe”, a declarat Madov, citat de .