Un fost câștigător de Grand Slam, victorios în finale cu Nadal și Djokovic, vine la București pentru Țiriac Open 2024

Organizatorii turneului Țiriac Open au anunțat că la ediția din 2024 va participa și fostul număr 3 mondial Stan Wawrinka, elvețianul cu trei titluri de Grand Slam în palmares.

Stan Wawrinka vine la București pentru Țiriac Open 2024

Țiriac Open, turneu din categoria ATP 250, va avea loc între 14 și 21 aprilie 2024, la București, pe zgura de la Baza Sportivă Năstase/Marica.

„Anunțând al treilea jucător de la ATP 250 Țiriac Open: Stan Wawrinka, triplu campion de Grand Slam cunoscut pentru desăvârșitul său rever cu o singură mână. Fiți acolo pentru a asista la măreție”, afirmă organizatorii turneului într-o postare pe Facebook.

A câștigat finale de Grand Slam cu Nadal și Djokovic

Stan Wawrinka (aproape 39 de ani, 70 ATP) are trei titluri de Gran Slam în palmares: Australian Open 2014, Roland Garros 2015 și US Open 2016. Potrivit , în ultimul act de la Melbourne l-a învins pe Rafa Nadal, în timp ce în finalele de la Paris și New York l-a învins pe Novak Djokovic.

La Țiriac Open 2024 și-au mai anunțat prezența canadianul Denis Shapovalov (24 de ani, 131 ATP) și francezul Richard Gasquet (37 de ani, 118 ATP).

Revine în circuit și Simona Halep

Simona Halep a confirmat că și va participa la ediția din 2024 a turneului WTA 1000 din Florida. Astfel, competiția se va bucura de prezența a , o premieră istorică.

„Cei de la Miami, în clipa în care a ieșit decizia, mi-au oferit un wild card. Fără ca eu să întreb sau să cer. A fost un moment deosebit! Mă arunc puțin la un turneu atât de mare, dar rezultatele nu există pentru mine! Pentru mine e importantă bucuria de a simți iar tenisul, de a simți iar publicul din arenă”, a declarat Simona Halep pentru Antena 3 CNN, citată de .