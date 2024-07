Un jucător al lui Al-Ittihad, bătut de un fan al lui Al-Hilal în finala Supercupei (VIDEO)

Bătaie ca în Evul Mediu pe . Un jucător al lui Al-Ittihad a fost lovit cu biciul de un fan al lui Al-Hilal în finala Supercupei.

Mai exact, Abderrazak Hamdallah de 32 de ani, atacantul marocan al lui Al-Ittihad, a stropit cu apă un suporter al învingătoarei Al-Hilal finala Supercupei, care-l provocase într-una la festivitatea de premiere. Acest lucru a enervat suporterul, care a scos biciul și l-a lovit de câteva ori.

Totul , după festivitatea de premiere a câștigătoarei trofeului, Al-Hilal cu 4-1 împotriva lui Al-Ittihad.

Atacantul a fost lovit de două ori până când stewarzii au intervenit să aplaneze conflictul. Suporterul a fost îndepărtat din zonă, iar jucătorul furios a fost ținut cu greu de forțele de ordine și colegi să nu sară în tribune ca să continue răfuiala, scrie .

Crazy scenes as a supporter of Al Hilal lashes Al Ittihad striker Abderrazak Hamdallah after this evening’s Saudi Super Cup.



— TheSecretScout (@TheSecretScout_)