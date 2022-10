Un jucător important al Franței, Ribery, se retrage din fotbal

Fostul mijlocaș ofensiv al Franței și al lui Bayern Munchen, Franck Ribery, și-a anunțat vineri retragerea din fotbal, după ce a cedat în urma unei accidentări persistente la genunchi care l-a ținut departe de echipa Salernitana din Serie A.

„Mingea se oprește. Sentimentele pe care le simt nu”, a scris Ribery, în vârstă de 39 de ani, pe rețelele de socializare în limbile engleză, franceză, italiană și germană. „Mulțumesc tuturor pentru această mare aventură”.

The ball stops. The feelings inside me do not. ✨

Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨

Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ✨

Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨

Thanks to everyone for this great adventure. 🙏🏼

