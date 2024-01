Avertismentul unui șofer pentru cei care stau la curte. „Aveți grijă când ridicați ștergătoare sau faceți pene”

Locul de parcare este un adevărat chin pentru șoferii care locuiesc în marile orașe. Este și întâmplarea unui bărbat din Cluj care a lansat un avertisment pentru oamenii care locuiesc la curte și care pun semne care interzic parcarea în fața casei lor.

Avertismentul clujeanului

Acesta le-a amintit persoanelor că proprietatea lor se termină la gard, drept pentru care nu au niciun motiv pentru a plasa semnele cu parcarea interzisă în fața casei lor. Clujeanul s-a referit la proprietarii care obișnuiesc să se răzbune, care ridică ștergătoarele sau le sparg roțile celor care au parcat în fața casei lor, informează

„Rog a nu se înțelege greșit postarea… Nu am nimic cu proprietarii respectivi… Am ales doar câteva poze la întâmplare… Vreau doar să explic tuturor proprietarilor de imobile care practică astfel de semne că însuși gardul pe care aplică aceste marcaje este granița între proprietatea lor și domeniul public… atâta timp cât aveți o poartă de acces știm cu toții că poartă nu e voie s-o blocăm…..în rest totul e cancan…

proprietatea voastră se termină la gard! Ați înțeles? Ba mai mult, aveți grijă când ridicați ștergătoare sau faceți pene… Gândiți-vă bine că un geam termopan de la proprietatea dumneavoastră costă mai mult decât o pană…. Și totodată să vă fie rușine tuturor acelora care deși aveți spațiu în curte continuați să vă parcați mașinile în stradă ocupând locurile altora care chiar au nevoie de acel loc…”, a scris acesta pe grupul Info trafic Cluj-Napoca.

Cum au reacționat internauții

Postarea bărbatului a stârnit o dezbatere în secțiunea de comentarii.

„De acord, dar dacă este domeniu public, oare cine curată iarna trotuarul de zăpadă, toamna de frunze (dacă sunt pomi) și așa mai departe. Intră, din câte știu, în obligația celui a cărei proprietate se termină la gard. Cât privește parcarea pe trotuar când ai curte, asta e culmea lenei, ca să nu zic a nesimțirii. Și trotuarul este pentru pietoni, nu pentru mașini, cu semn de oprirea interzisă sau fără.”/

„Când ai cumpărat maşina nu ai cumpărat-o cu parcare pe trotuar, da?! Deci, înainte să aşterni baliverne gândeşte câți pietoni trebuie să-ți ocolească ție maşina parcată iresponsabil, care nu te-ai gândit că nu vei avea unde lăsa maşina dacă o cumperi.”/

„Sună la poliție dacă e ilegal parcată o mașină în fața casei tale. Ce te reține? Dar nu ai voie să pui mâna pe mașină, să faci scandal sau să pui tu indicatoare cu parcarea interzisă pe gard”, sunt unele dintre reacțiile internauților.