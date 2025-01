Momentul în care un Lamborghini Huracan Tecnica nou-nouț, de peste 350.000 de euro, a luat foc, din senin, pe o stradă din Londra. Proprietarul era lângă bolid (VIDEO)

Incident șocant pe o stradă din . Un Huracan Tecnica nou-nouț în valoare de 355.000 de euro a luat foc chiar sub privirile trecătorilor.

Incidentul s-a produs pe una dintre cele mai aglomerate străzi din Londra, Baker Street din Marylebone, marți, informează .

Potrivit primelor informații, flăcările au izbucnit de la motorul mașinii.

Se pare că bolidul s-a aprins din senin pe stradă, în timp ce proprietarul era lângă mașină.

„Este în flăcări. Un Lamborghini a luat foc pe Baker Street”, a spus un martor de la fața locului.

Un bărbat a luat rapid un stingător, când a văzut flăcările, și a reușit să oprească extinderea focului către restul mașinii.

