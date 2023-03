Vineri încep înscrierile la Rabla Clasic și Rabla Plus / Cu ce modificări vin cele două programe în această ediție

Începând din 24 martie, la ora 10:00, persoanele fizice se pot adresa producătorilor validaţi în vederea îndeplinirii formalităţilor de înscriere în cadrul Programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus.

De asemenea, din data de 24 martie, persoanele juridice pot încărca în aplicaţia informatică documentele necesare participării în cadrul celor două programe.

Care sunt bugetele alocate pentru cele două programe

De joi, 23 martie 2023, persoanele juridice interesate pot utiliza aplicația informatică atribuită de AFM exclusiv pentru crearea de conturi de utilizator. Acest sistem facilitează participarea la două programe care vizează reînnoirea parcului auto național (Rabla Clasic) și promovarea vehiculelor de transport rutier ecologice pentru reducerea emisiilor de gaze (Rabla Plus).

Conturile deja create şi utilizate pentru AFM, rămân valabile şi pot fi utilizate pentru înscrierea în cadrul Programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus 2023.

„Am ajuns deja la a 19-a ediţie de derulare a Programului de stimulare a înoirii Parcului Auto naţional, Rabla Clasic fiind unul dintre cele mai longevive programe guvernamentale şi la al 8-lea an de când acordăm subvenţii pentru achiziţionarea de autovehicule electrice în cadrul Programului Rabla Plus. Consider că aceste programe contribuie la dezvoltarea unui transport mai puţin poluant şi la îmbunătăţirea calităţii aerului în aglomerările urbane. Sumele acordate, precum şi modificările ghidurilor de finanţare din acest an, sunt menite să încurajeze toate categoriile de beneficiari să-şi achiziţioneze autoturisme noi cu tehnologii nepoluante care oferă o alternativă mai ecologică, economică şi convenabilă pentru transport, în special în contextul în care se doreşte reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a dependenţei de combustibili fosili”, a declarat preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, Laurenţiu Adrian Neculaescu, scrie .

Programele Rabla Classic și Rabla Plus au fost alocate în total 1,34 miliarde de lei în 2023, primul primind 560 de milioane de lei, iar celui din urmă un buget de 780 de milioane de lei. Programele sunt programate să se desfășoare în două faze, în funcție de bugetele alocate. Etapa inițială a inițiativei este programată în perioada 24 martie – 30 iunie 2023.

Rabla Clasic a asistat la alocarea de fonduri din diverse surse. Persoanele juridice au contribuit cu 130.000.000 lei, persoanele fizice au contribuit cu 235.000.000 lei, iar UAT-urile și instituțiile publice au adăugat 27.000.000 lei.

Rabla Plus prezintă o oportunitate pentru diverse entități de a câștiga dintr-un buget generos. Persoanele fizice pot pretinde până la 300.000.000 lei, în timp ce persoanele juridice pot beneficia de 200.000.000 lei. Instituțiile publice și UAT-urile pot accesa fonduri de până la 46.000.000 de lei.

Programele vin cu o serie de modificări

AFM a anunțat o serie de modificări în ediția de programe din acest an. Programul Rabla Classic oferă acum o primă de casare de 7.000 de lei, care crește la 10.000 de lei dacă se predau două autovehicule second hand. În plus, prima de casare se aplică autovehiculelor noi (cu excepția motocicletelor) cu un sistem de propulsie care generează maximum 155 g CO_2/km în sistemul WLTP.

Pe lângă prima de casare, se pot aplica următoarele eco-stimulente: un ecobonus de 1.500 lei pentru autovehiculele noi, excluzând motocicletele, cu sistem de propulsie care produce cel mult 120 g CO2/km folosind sistemul WLTP; un ecobonus de 1.500 lei pentru autovehiculele noi, cu excepția motocicletelor, care dispun de motoare GPL/GNC; un ecobonus de 3.000 de lei pentru achiziționarea unui vehicul nou, cu excepția motocicletelor, echipate cu sistem de propulsie hibrid; și un ecobonus de 1.500 de lei pentru casarea fiecărui vehicul uzat care are cel puțin 15 ani vechime la fabricație și/sau are un standard de poluare de Euro 3 sau mai mic.

În efortul de a reduce emisiile de carbon, persoanele fizice pot câștiga o primă de casare de 7.000 de lei la achiziționarea unei motociclete noi cu sistem de propulsie care generează maximum 120 g CO2/km în sistemul WMTC. Sunt disponibile stimulente suplimentare, inclusiv un ecobonus în valoare de 1.500 lei pentru autovehiculele noi care produc maximum 90 g CO2/km în sistemul WMTC și un ecobonus în valoare de 1.500 lei pentru casarea unui vehicul uzat fabricat cu cel puțin 15 ani în urmă și/sau nerespectarea standardelor de poluare Euro 3 sau mai mic.

Instituțiile cu caracter public și unitățile administrativ-teritoriale de casare de 7.000 lei la achiziționarea unui vehicul nou, fără schimbarea obligatorie a unui vehicul vechi. Dacă vor alege însă să înlocuiască două vehicule second hand cu unul nou, vor primi un bonus de casare de 10.000 de lei.

Valabilitatea notei de înscriere în cadrul Programului Rabla Clasic este de 120 de zile de la data emiterii, timp în care beneficiarii vor derula toate procedurile specifice de achiziţie a autovehiculului nou.

În cadrul Programului Rabla Plus, solicitantul beneficiază de ecotichet la achiziţionarea unui autovehicul nou în schimbul predării spre casare a cel puţin unui autovehicul uzat. Se pot preda spre casare maximum două autovehicule uzate.

Încurajând conștiința ecologică, solicitanții pot primi finanțare pentru achiziționarea de vehicule noi, cu emisii scăzute, prin comercializarea celor uzate. Se acordă o sumă de 51.000 de lei fie pentru un vehicul nou, pur electric, fie pentru un vehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen, și 26.000 de lei pentru un vehicul hibrid electric plug-in nou care generează un maxim de 80 g CO2/km în WLTP. sistem, cu excepția motocicletelor. Prin casarea a două vehicule vechi, finanțarea crește la 54.000 de lei pentru vehiculele pur electrice/cu celule cu hidrogen și 29.000 de lei pentru hibridele plug-in. Fiecare vehicul second hand de peste 15 ani si/sau cu un standard de poluare Euro 3 sau mai mic castiga un ecobonus suplimentar de 1.500 lei.

Ecotichetul se acordă pentru achiziţionarea unui autovehicul electric a cărui valoare nu depăşeşte suma de 75.000 euro, cu TVA inclus. Instituţiile publice şi unităţile administrativ-teritoriale beneficiază de ecotichet în cuantum de 120.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, fără a fi obligate să predea spre casare un autovehicul uzat.

Ecotichetul pentru achiziţionarea unei motociclete electrice este 26.000 lei, la care se poate adăuga un ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puţin 15 ani de la data fabricaţiei şi/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Valabilitatea notei de înscriere în cadrul Programului Rabla Plus este de 120 de zile de la data emiterii, timp în care beneficiarii vor derula toate procedurile specifice de achiziţie a autovehiculului nou, mai spune AFM.