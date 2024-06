Adrian Negrescu, analist economic: Au crescut taxele pe mediul de afaceri de vreo 3 ori în ultimii doi ani. Ce predictibilitate ai să faci o afacere, când vine statul și se gândește “uite, mai băgăm o taxă” (VIDEO)

Analistul economic a fost prezent, vineri, în emisiunea Bună, România, cu Radu Buzăianu, pe B1 TV, unde a vorbit despre colectarea -ului și despre creșterile de taxe.

Adrian Negrescu a spus că dacă noi am aduna banii strânși din TVA, din economia românească, nu ar mai trebui să creștem taxele așa des.

„În România, cresc taxele mai ceva ca într-o țară bananieră”

„N-o să se încoroneze nimeni să-și plătească taxele doar pentru faptul că am digitalizat serviciile. E o falsă impresie și, mai mult decât atât, noi, în loc să vorbim de creșteri de taxe, putem să vorbim de această colectare. Numai pe TVA, de exemplu, avem o gaură, un minus, de vreo 50 de miliarde de lei în fiecare an, la TVA. Păi noi dacă am aduna banii ăștia din TVA, din economia românească, n-ar mai trebui să mai creștem taxele, așa, de pe o zi pe alta, mai ceva ca cotele apelor Dunării. În România, cresc taxele mai ceva ca într-o țară bananieră.

Uitați-vă, au crescut taxele pe mediul de afaceri de vreo 3 ori în ultimii 2 ani de zile. Păi ce predictibilitate ai să faci o afacere când când vine statul și se gândește ‘uite, mai băgăm o taxă. Ne-am mai gândit la ceva’”.