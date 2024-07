Dăianu (Consiliul Fiscal): Deficitul bugetar pe 2024 nu-l vedem sub 6,5% / Reforma pensiilor pune presiune în plus / Reforma salariilor zgândărește multe interese și costă / Premierul și ministrul de Finanțe nu au vorbit despre măsuri concrete (VIDEO)

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a declarat că era evident că în care România trebuie să-și scadă deficitul bugetar, deoarece acum acesta e mare și gaura din buget nu poate fi acoperită de pe o zi pe alta.

Dăianu a mai spus că situația României e un pic mai complicată și în sensul în care, pe lângă faptul că avem oricum un deficit bugetar mare, mai trebuie și să implementăm anumite reforme, precum cea a pensiilor și salariilor, care de asemenea consumă mulți bani.

În schimb, președintele Consiliului Fiscal a remarcat faptul că până acum premierul și ministrul de Finanțe nu au venit cu măsuri concrete ca acest deficit să scadă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Alex Vlădescu pe B1 TV.

Daniel Dăianu, explicații despre deficitul bugetar

„Trebuie să avem în primul rând în vedere noul cadru de guvernanță economică fiscală din Uniune. A fost nevoie de o modificare a cadrului de guvernanță fiscală pentru că s-a observat că ce a operat până acum punea o presune foarte mare pe țări, în măsura în care necesarul de ajustare depășea ce era posibil în condițiile reale. Am în vedere țări cu datorii publice de peste 100% din PIB. Era imposibil pracfic să aibă loc o ajustare și nu erau măsurile credibile.

În ce priveșre România, și aici trebuie să fac o observație: procedura de deficit excesiv privește țări care au datorii publice ce depășesc valoarea de referință 60% din PIB și țări care au deficite bugetare mari, care depășesc valoarea de referință de 3% din PIB. România nu a avut, nu are încă o datorie publică foarte mare, copleșitoare, dar are Când spun excesiv e puțin, fiindcă el depășește acum 6% din PIB.

Această negociere nu e un caz izolat, că noile reguli de guvernanță fiscală permit țărilor care au fie datoria publică foarte mare, fie un deficit bugetar mare, fie și datoria publică și deficitul bugetar mari să poată să aibă o ajustare care să meargă de la 4 ani la 7 ani. Țările care au de aplicat și reforme structurale, ce au costuri semnificative, e bine să se îndrepte spre 7 ani”, a declarat președintele Consiliului Fiscal.

Daniel Dăianu, despre reformele care pun presiune în plus pe buget

„Noi, în evaluările noastre, am spus că deficitul bugetar pe acest an nu-l vedem sub 6,5% -6,4% din PIB, admițând că nu se vor tăia iar cheltuieli de capital, cum s-a făcut și anul trecut. Sunt cheltuieli suplimenatre care au fost făcute în acest an și ele sunt permanente, în sensul că sunt repetatbile în anii ce vin.

Reforma pensiilor, e de notorietate care e impactul acestei reforme pentru buegtul public. Zeci de miliarde – e mult mai sintetic să vorbim și mai ușor de perceput pentru cei care ne privesc. Impactul e de 1,5-1,6% din PIB în 2025.

Avem reforma salariilor care și ea e complicată, zgândărește multe, multe interese, e o dezbatere destul de vehementă în societate și costul e mare pentru buget.

Deci reforma pensiilor, reforma salariilor, în condițiile în care oricum ai un deficit structural de peste 6% din PIB. E lesne de înțeles că nu se poate face foarte repede. Cei de la Comisie nu că ar face o mare favoare României, că încă se discută care e traiectoria cheltuielilor publice, care vor fi măsurile concrete, că nici premierul și nici ministrul de Finanțe nu au vorbit despre măsuri concrete, s-au evocat numai o colectare mult mai bună, o reașezare a sistemului fiscal”, a mai declarat Daniel Dăianu, pentru B1 TV.