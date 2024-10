Ciolacu: „Faptul că vom parafa cu Comisia Europeană acordul să avem pe 7 ani intrarea în deficitul asumat de 3% arată că nimeni nu dorește să mărească niciun impozit și nicio taxă” (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a repetat, marți, că nu vor crește taxele și impozitele, dovadă că Guvernul discută cu Comisia Europeană ca România să se încadreze abia în 7 ani în ținta de deficit de 3%. Ciolacu a mai spus că altele vor fi modalitățile prin care Guvernul va face rost de bani la buget, una dintre ele fiind combaterea evaziunii fiscale prin digitalizarea ANAF.

Ciolacu insistă că nu vor crește taxele și impozitele

„Am avut un acord cu Comisia Europeană pe 3 ani. Aveam un deficit de 9,2%, istoric, cel mai mare din Europa, inimaginabil pentru orice Guvern și ne-am asumat că până în 3 ani ajungem la 3%. Într-un an în care accesul la fonduri europene era imens. (…)

Cum poți să-ți asumi, în al României, un deficit de 3%? Am respectat ce a zis Comisia și vom respecta, sub nicio formă să nu avem deficit de consum. Am stat cu premierul Spaniei, Pedro Sanchez, și mi-a zis că atunci când s-a dezvoltat cel mai mult infrastructura Spaniei, s-a dezvoltat pe împrumuturi. Deficitul Spaniei niciodată n-a fost pentru consum. În Italia datoria publică e la aproape 140%, dar s-a ținut cont de acest lucru.

Faptul că am ajuns cu Comisia la un dialog și cu următoarea Comisie vom parafa acordul să avem pe 7 ani intrarea în deficitul asumat de 3% arată că nimeni nu dorește și nicio taxă. Se va continua pe zona de evaziune fiscală, prin digitalizare, inteligență artificială, module de risc. Dacă România n-a avut de 34 de ani nicio informație…”, a declarat Marcel Ciolacu.