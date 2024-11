De când se scumpește carnea de porc și cum vor fi prețurile față de anul trecut. Fermier: 50% din porcii care se vând provin din gospodăriile populației (VIDEO)

Jumătate dintre porcii care se vând în România provin din gospodăriile populației, a declarat Ioan Ladoși, președintele Asociației producătorilor de carne de porc din România, marți, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.

Ioan Ladoși, pe B1 TV, despre prețul cărnii de porc

„În fiecare an, odată cu trecerea de mijlocul lunii noiembrie, prețurile cresc. Eu vorbesc aici exclusiv de prețul cu care noi, fermierii, ne vindem animalele în viu de la poarta fermei, or această creștere de prețuri nu este dată decât de un singur motiv, și anume crește cererea. Așa s-a întâmplat și anul trecut, și acum doi ani, ș.a.m.d. Bineînțeles că va crește, așa cum va crește și prețul cărnii de porc care se vinde din gospodăriile populației. Să nu uităm, 50% din porcii care se vând în România provin din gospodăriile populației, nu din fermele comerciale. Acela este un comerț 100% la negru”, a declarat Ioan Ladoși.

„Când vorbim de creștere sau când afirm că există o creștere în fiecare an, întotdeauna mă refer la perioada anterioară sărbătorilor. Dacă mă uit de la an la an, ca prețuri, într-adevăr, nu există o diferență de prețuri față de anul trecut la poarta fermei, dar față de luna octombrie ne așteptăm să existe o astfel de creștere”, a adăugat președintele Asociației producătorilor de carne de porc.

Ce a spus despre importuri

„Am citit că anul trecut am importat carne de porc de un miliard de euro, asta e o cifră oficială, nu poate să o conteste nimeni, or în acest context vă dați seama că nu putem să ne așteptăm decât să fie cel puțin la fel și anul acesta, adică să importăm 320-330 de mii de tone de carne de porc din toate părțile. De ce? Pentru că nu avem producție autohtonă”, a mai declarat Ioan Ladoși.