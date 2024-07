FMI a revizuit în jos prognoza privind creșterea economică a României în 2024. Ce se întâmplă cu inflația (VIDEO)

Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit în jos estimarea privind creșterea economică a României anul acesta. Cât despre inflație, FMI prognozează că aceasta va înregistra în 2024 o creştere medie anuală de 6%.

FMI estimează o creștere economică de doar 2,8% pentru România anul acesta

În toamna anului trecut, FMI estima că România va avea în 2024 o creștere economică de 3,8%. Acum a revizuit prognoza, anticipând o creștere de 2,8%.

Pentru 2025, Fondul estimează o creștere economică de până la 3,6% în cazul României.

Cât despre Fondul Monetar Internațional prognozează că aceasta va înregistra în 2024 o creştere medie anuală de 6%.

Comisia Europeană avertizează asupra deficitului bugetar al României

În februarie, Comisia Europeană prognoza de creștere economică pentru România, la 2,9% în 2024, față de 3,1%, cât estimase în toamna trecută.

Luna trecută, reprezentanţii Comisiei au emis mai multe avertismente în urma analizării stadiului implementării PNRR. Cele mai mari îngrijorări vizează situaţia fiscală.

„Suntem foarte îngrijoraţi de situaţia fiscală din România. Deficitul ar fi trebuit să fie corectat până în acest an. Ultima dată când am analizat cifrele anul trecut, ne aşteptam la un deficit de peste 6% şi se presupunea că va scădea în acest an. Vedem că tendinţa merge în direcţia greşită. Execuţia deficitului în prima parte a anului este slabă. În momentul de faţă, mă aştept ca deficitul să fie mai aproape de 7% din PIB în acest an. Deficitul fiscal combinat cu deficitul de cont curent este îngrijorător şi reprezintă o ameninţare pentru România în continuare. România are nevoie de un plan fiscal credibil pe termen mediu, cu o reformă fiscală. Este nevoie de reducerea pragului pentru microîntreprinderi”, a declarat Declan Costello, director general adjunct pentru afaceri economice şi financiare DG ECFIN.

Potrivit unei prognoze recente, Comisia Europeană estimează pentru anul acesta pentru România, în timp ce Consiliul Fiscal îl prognozează la circa 6,4% din PIB.