Guvernul menține plafonarea prețurilor la energie până în primăvara anului 2025. Sebastian Burduja: Am eliminat taxa pe soare. Puterea instalată de prosumatori depășește Centrala de la Cernavodă (VIDEO)

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, o ordonanță de urgență prin care menține mecanismul de plafonare a prețurilor la energie și gaze până în primăvara anului 2025, pentru ca populația, dar și companiile, în calitate de consumatori finali, să rămână în continuare protejați față de volatilitatea de pe piață, a anunțat purtătorul de cuvânt Mihai Constantin, după reuniunea de la Palatul Victoria.

Sebastian Burduja: Guvernul a optimizat ordonanța de plafonare a prețurilor la energie

Ministrul Energiei a precizat că, prin actul normativ de joi, Guvernul „a adoptat o optimizare a ordonanței 27”.

„Astăzi, Guvernul României a adoptat o optimizare a ordonanței 27, cea care instituie schema de compensare-plafonare și care a asigurat o stabilitate și o protecție a consumatorului final, atât cel casnic, cât și cel non-casnic”, a declarat Sebastian Burduja, joi, după ședința de Guvern.

Sebastian Burduja: Am eliminat taxa pe soare. Prosumatorii sunt un fenomen în România

Ministrul liberal a anunțat că Guvernul a eliminat taxa pe soare.

„Foarte important, o solicitare constantă pe care am primit-o și, iată, am fost cu urechile ciulite, am eliminat taxa pe soare, am eliminat inclusiv posibilitatea introducerii taxei pe soare. Este un semnal de încredere pe care Guvernul României îl dă prosumatorilor”, a continuat Sebastian Burduja.

„Prosumatorii sunt un fenomen în România. Au crescut de la mai puțin de 20.000, acum doi ani de zile, până la 120.000, astăzi, iar puterea instalată de prosumatori a ajuns la 1.500 de MW, pe ultimele date disponibile. Asta înseamnă o putere instalată care depășește Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă”, a explicat oficialul.

„Evident, producția, fiind intermitentă, nu se ridică la nivelul unei producții în bandă, dar prosumatorii reflectă viitorul sistemului energetic – nu doar în România, ci și în lume. Asta înseamnă descentralizare, digitalizare, decarbonizare. Vom continua să susținem acest fenomen, inclusiv prin investiții fără precedent în rețeaua de distribuție”, a mai declarat Sebastian Burduja.