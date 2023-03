Heiuș (ANAF): Echipe de la Antifraudă controlează modelul de business pe care l-a practicat OMV Petrom. Furnizăm Ministerului de Finanțe informațiile necesare și se vor clarifica aspectele legate de taxa de solidaritate (VIDEO)

Lucian Heiuș, șeful ANAF, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că specialiștii de la Antifraudă controlează încă „modelul de business pe care l-a practicat OMV Petrom în 2022”, iar ANAF oferă Ministerului de Finanțe informațiile necesare în dialogul cu reprezentanții Comisiei Europene, așa încât să se stabilească dacă OMV va plăti sau nu

Șeful ANAF, despre controalele la OMV Petrom

„Noi avem în continuare echipe de specialiști de la Antifraudă, oameni foarte bine pregătiți în produse energetice, care controlează modelul de business pe care l-a practicat OMV Petrom în 2022.

Punem la dispoziție și furnizăm Ministerului de Finanțe informațiile de care are nevoie pentru a continua discuția cu Comisia (Europeană) pentru a putea identifica modul în care Regulamentul trebuie aplicat în litera și spiritul lui.

Termenul final de depunere a declarației pentru plata taxei de solidaritate e 25 iunie și până atunci se vor clarifica toate aspectele legate de aplicarea acestei taxe”, a declarat Lucian Heiuș, pentru B1 TV.

Președintele Consiliului Fiscal: Regulamentul Comisiei privind taxa are o literă și un spirit

Amintim că OMV a transmis că în România pentru că veniturile din extracția hidrocarburilor și rafinare nu depășesc 75% din cifra de afaceri.

De atunci s-a declanșat o adevărată dezbatere dacă Regulamentul Comisiei a fost greșit ori statul român, prin Ministerul de Finanțe condus de Adrian Câciu (PSD), l-a transpus greșit.

au venit de la Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal.

„Noi puteam spune la Bruxelles: ”oameni buni, avem o speță în România. Nu se poate ca o companie numai pentru că produce și electricitate sau mai are și alte vânzări e sub pragul de 75%, deci poate să beneficieze de o ieșire de sub incidența acestui regulament”.

Această speță trebuia să fie prezentată la Bruxelles, nu trebuia să fim în situația în care în țară aplicând acest Regulament…. Eu spun că nu trebuie să-l aplici în literă, ci în spirit, iar spiritul era de impozitare iar dacă noi prezentam speța la Bruxelles s-ar fi găsit o modaliate de a nuanța acest Regulament la condițiile României”, a explicat Dăianu, pentru B1 TV.