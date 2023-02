Daniel Dăianu: În speța OMV Petrom n-am fost pregătiți. Trebuia să vorbim la Comisia Europeană. Nu contează pragul regulamentului, ci spiritul său, care e impozitarea! La noi e cu totul și cu totul discriminatoriu (VIDEO)

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a declarat marți, pentru B1 TV, că OMV Petrom a ajuns să se sustragă de la plata taxei de solidaritate în România deoarece guvernanții români nu au fost pregătiți și nu au știut să prezinte speța specială a OMV în fața Comisiei Europene.

Amintim că că nu va plăti taxă de solidaritate în România pentru că veniturile din extracția hidrocarburilor și rafinare nu depășesc 75% din cifra de afaceri.

Guvernul Ciucă, prin Ministerul Finanțelor, condus de Adrian Câciu (PSD), a transpus un regulament al Comisiei Europene, dar acesta trebuia interpretat nu doar în litera, ci și în spiritul său. Asta înseamnă că accentul nu trebuia pus pe pragul de 75%, ci pe ideea de a impozita niște , a explicat președintele Consiliului Fiscal.

Dăianu a insistat că situația nu e închisă, iar guvernanții încă mai pot prezenta speța la Bruxelles, astfel încât OMV să plătească până la urmă această taxă.

Unde a greșit Guvernul Ciucă în cazul taxării OMV Petrom

„Legat de OMV… Deci s-a invocat un act normativ al Comisie (Europene). Acest regulament are o literă și un spirit. Marele necaz al nostru, dincolo de ce am fi putut să facem acasă, că acasă am fi putut să nuanțăm aplicarea regulamentului. Nu intru în detalii, că nu am fost părtaș la elaborarea răspunsului pe care noi l-am trimis la Bruxellles. Dar noi nu aveam 7 – 8 jucători pe piață cu o varietate de circumstanțe, care să creeze un anumit disconfort în modul în care noi să fi încercat să adaptăm acest regulament la condițiile României. Noi aveam câțiva jucători foarte mari, de fapt doi jucători mari. Aceste spețe erau cunoscute, că exista o istorie a cifrei de afaceri.

Dacă în cazul OMV erau sub 75, sub acest prag, noi puteam spune la Bruxelles: ”oameni buni, avem o speță în România. Nu se poate ca o companie numai pentru că produce și electricitate sau mai are și alte vânzări e sub pragul de 75%, deci poate să beneficieze de o ieșire de sub incidența acestui regulament””, a declarat Dăianu.

Acesta a punctat că oricum pragul de 75% e arbitrar și inechitabil: „E straniu… după mine oricum acest reper de 75% este stabilit arbitrar. Consider că n-ar fi trebuit să aibă relevanță. (…) Și cele cinci mari firme pe plan mondial au avut câștiguri colosale în 2022. Ce facem acum? Stabilim un reper care e atât de inechitabil? Dacă Romgazului îi aplici acest impozit, de ce să nu-l aplici și OMV? Numai pentru că e sub 75%?”.

„Această speță trebuia să fie prezentată la Bruxelles, nu trebuia să fim în situația în care în țară aplicând acest regulament…. Eu spun că nu trebuie să-l aplici în literă, ci în spirit, iar spiritul era de impzoitare iar dacă noi prezentam speța la Bruxelles s-ar fi găsit o modaliate de a nuanța acest regulament la condițiile României.

La noi e cu totul și cu totul discriminatoriu și e împotriva unor interese de ansamblu.

După mine aici trebuie să se găsească o soluție. Dar nu trebuia post factum. Bine, nici acum nu e post factum că nu putem spune că nu se mai poate face nimic, dar trebuia să fie prezentată speța acolo”, a declarat președintele Consiliului Fiscal, pentru B1 TV.

Daniel Dăianu susține că, în speța OMV, guvernanții nu au fost pregătiți pentru a susține interesele României

„Din păcate, din păcate, se vede că nu am fost pregătiți și n-am fost pregătiți în condițiile în care existau arhive. Nu poți să spui că a fost ca o revelație nocturnă și acum ne-am dat seama. E o istorie a operațiunilor OMV în România, se putea deja imagina modul în care trebuie să se dea o replică la argumentul celor de la OMV.

Important e ca în discuțiile care vor continua cu cei de la Comisie să avem o pledoarie puternică pornind de la o realitate: nu contează pragul ci spiritul acestui regulament, dat fiind că e vorba de venituri excepționale care nu se datorează managementului, ci e o situație specială exacerbată și de condițiile generate de război. Deci așa ceva nu e normal să ducă la asemenea consecințe și la un contencios care nu s-ar fi produs dacă noi eram pregătiți”, a mai spus Daniel Dăianu, pentru B1 TV.