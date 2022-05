Indicele ROBOR la trei luni a ajuns la 5,52%, atingând cea mai mare valoare din ultimii 9 ani

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează , a crescut luni la 5,52% pe an. Vineri, valoarea acestuia era de 5,50%, potrivit informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Este cea mai mare nivel atins de indicele ROBOR la trei luni din ultimii 9 ani, când acesta s-a situat la 5,56% pe an.

Indicele ROBOR la trei luni la începutul anului 2020: 3,19%

La începutul anului 2020, valoarea indicelui ROBOR la trei luni era de 3,19%, iar la începutul lui 2021 de 1,98%.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 5,71% pe an, de la 5,65%, cât era vineri. Totodată, ROBOOR la 12 luni a crescut la 5,94% pe an, de la 5,86% pe an în ziua precedentă, potrivit

Adrian Vasilescu (BNR): Eu cred că ne vom îndrepta inevitabil către impozite mai mari

Adrian Vasilescu, consilier de strategie la Banca Națională a României, consideră că o variantă

„Eu cred că ne vom îndrepta inevitabil – este o părere personală, nu vorbesc în numele Băncii Naționale – ne vom îndrepta inevitabil către impozite mai mari, pentru că la această oră suntem țara cu impozitele raportate la PIB pe ultimul loc din Uniunea Europeană. Adică, veniturile din buget raportate la PIB sunt pe ultimul loc din Uniunea Europeană. Avem venituri de 27% și dorim cheltuieli de 40% . Nu se leagă”, a spus Adrian Vasilescu pentru Digi24.

Potrivit BNR, creșterea inflației va avea loc pe fondul presiunilor din partea costurilor de producţie (cu energia, materiile prime, transportul), exacerbate recent de invazia Rusiei în Ucraina, ceea ce a ocazionat o transmisie relativ accelerată a acestora asupra preţurilor de vânzare ale bunurilor şi tarifelor serviciilor din coşul indicelui CORE2 ajustat.