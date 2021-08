Lovitură letală petru companiile private, în contextul COVID: Numărul firmelor radiate a crescut cu peste 34% în 2021. Cele mai afectate domenii

Efectele negative ale restricțiilor anti-COVID-19 continuă să se concretizeze prin cifre clare, pentru companiile private. În primele șapte luni din 2021, numărul firmelor radiate la nivel național a crescut cu 34,14%, față de aceeași perioadă a anului trecut. Mai precis, potrivit ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului), în intervalul ianuarie – august 2021 au fost radiate 37.667 de firme.

În București au fost cele mai multe radieri, 6.048, ceea ce înseamnă o creștere de 39,71% față de intervalul ianuarie – iulie 2020. În Timiș au fost radiate 1.781 de firme, cu 51,70% mai multe comparativ cu anul precedent. În Cluj au fost radiate 1.636 de firme, deci cu 24,70% mai multe, iar în Constanța 1.603, o creștere de 31,29%.

Doar în luna iulie 2021 au fost consemnate 5.102 firme, la nivel național, dintre care 895 în București.

Firme radiate pe bandă rulantă în Alba

Din punct de vedere procentual, cele mai mari creșteri ale radierilor au fost consemnate în Alba – plus 69,66% și Covasna – plus 60,49%. La polul opus se poziționează Călărași, cu plus 44,59% și Teleorman, cu 20,13% firme radiate.

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și a motocicletelor – 10.307, o creștere de 36,57%, în construcții, plus 32,69%, activități profesionale, științifice și tehnice – 3.166 – plus 35,17% și agricultură, silvicultură și pescuit – 3.090, plus 55,12%.