România este primul client al Ucrainei care a început exportul de energie electrică spre UE

Ucraina a început să exporte energie electrică către Uniunea Europeană, au anunțat joi Premierul ucrainean Denis Șmihal și președintele Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, relatează CNN.

În prima zi, compania de stat ucraineană a câștigat 325.575 de euro

„La doar trei luni de la primirea certificatului energetic, a început mult-așteptatul export de energie electrică ucraineană către Europa! Astăzi, de la prima oră a nopții, astfel de exporturi au plecat spre România. Volumul inițial este de 100 MW”, a declarat Șmihal într-o postare pe contul său oficial de facebook.

„Numai în prima zi, compania de stat Ukrenergo a câștigat 10 milioane de grivna, echivalentul a 325.575 de euro, din export. Potențialul de export al energiei electrice ucrainene către Europa este de până la 2,5 GW. În acest scenariu, statul va putea încasa peste 70 de miliarde grivna pe an, adică aproximativ 2,3 miliarde de euro”, a anunțat premierul Ucrainei.

Președintele Comisiei Europene a salutat demersul, afirmând că acesta servește atât nevoilor Ucrainei, cât și celor ale UE.

„Va oferi o sursă suplimentară de energie electrică pentru UE. Și venituri atât de necesare pentru Ucraina”, a scris joi von der Leyen pe Twitter.

Din martie 2022, Ucraina și Chișinăul și-au sincronizat sistemul energetic cu cele din Europa de Vest, administrate de operatorii de transport și sistem grupați în Asociația Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport al Electricității (European Network of Transmission System Operators for Electricity – ENTSO-E), ai cărei membri sunt operatorii de profil din statele membre UE, plus cei din Albania, Bosnia-Herțegovina, Elveția, Islanda, Macedonia, Muntenegru, Irlanda de Nord și Norvegia.