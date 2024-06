Ştefan Radu Oprea, despre prima dronă militară românească: „Avem această capacitate” (VIDEO)

Ministrul Economiei, Ştefan Radu Oprea, a vorbit în emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat despre perspectiva ca România să aibă prorpiile drone. Ministrul economiei a precizat că România are această capacitate:

“Este un proiect la care țin foarte mult pentru că avem această capacitate. Am văzut foarte multe companii care fac diverse părți ale acestor drone în România.

Există prototipuri, mai multe și institutele de cercetare din coordonarea domnului Bogdan Ivan, ministrul Cercetării, Dezvoltării și Inovării, au prototipuri de drone proiectate, există concursuri organizate în România cu prototipuri câștigate de diverse companii din România”.

Pe de altă parte, ministrul Economiei spune că în ciuda acestor resurse până acum “nu am ;știut să facem lucrurile să funcționeze:

“Nu le-am asamblat, nu am știut să facem ca lucrurile să funcționeze și fiecare să vină cu partea lui de competență pentru a avea o dronă performantă. Sunt companii care știu să facă partea de avionică, partea de optimizare, de electronică, sunt companii care știu să facă Inteligența Artificială pentru drone, cu produse foarte bune s-ar putea chiar mai bune decât a multor companii de prestigiu pentru că am fost însoțit la ultimul târg Eurosatory de un astfel de reprezentant al unei companii din România și erau uimiți din potențialii parteneri cu care am vorbit din SUA, Germania, Franța despre produsul românesc bazat pe Inteligența Artificială.

Am făcut deja niște pași. Carfil care este o subsidiară a Romarm are deja două meorandumuri încheiate, unul se referă la partea de studiere, la partea de legislație. Al doilea se referă la drona pentru agricultură unde avem și Universitatea Politehnică, institutele, universitățile cu specific agricol pentru a putea avea o dronă cu dublu uz, și civil, și militar”.