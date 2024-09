Anca Dumitra a anunțat sexul bebelușului. Ce nume a ales actrița pentru copilul ei

În urmă cu câteva zile, a devenit mamă pentru prima oară. Deși actrița nu a dat foarte multe detalii despre viața ei personală, precum nașterea sau bebelușul, acum a povestit care este sexul copilului, dar și ce nume a ales pentru el.

Anca Dumitra este în culmea fericirii

Anca Dumitra a adus pe lume primul ei copil în urmă cu câteva zile. Vedeta este în culmea fericirii după ce pe 18 septembrie a născut. Acum, actrița a dezvăluit atât sexul bebelușului, cât și numele special pe care l-a ales pentru el. Ei bine, actrița din Las Fierbinți a adus e lume un băiețel pe care îl cheamă Levi Nicholas, conform

„Sunt copleșită de emoții. Slavă Domnului, totul este bine, totul a decurs bine. Mâine facem o săptămână și sunt cea mai fericită. Am un băiețel de nota 10. Are puțin colici, noi am ajuns acasă de câteva zile, e foarte precis deja ca program, să vedem dacă rămâne așa. (…)

Nu știu încă dacă are ochii mei! Toată lumea mă întreabă! E tare drăgălaș, eu nu credeam că poți să fii așa îndrăgostit și să iubești așa, cred că toate mămicile și toți părinții știu asta. Levi Nicholas îl cheamă.”, a declarat Anca Dumitra în emisiunea La Măruță.

Anca Dumitra trăiește o frumoasă poveste de dragoste

și soțul ei, Manfred Spendier, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste încă de la sfârșitul anului 2022. În luna aprilie a acestui an, cei doi și-au oficializat relația prin căsătorie, iar actrița a anunțat cu această ocazie că este însărcinată, publicând primele imagini cu burtica de gravidă.

Recent, vedeta Pro TV s-a externat din spital și se află acasă alături de nou-născutul său. Anca a menționat că i-a stabilit deja un program băiețelului, deși nu știe dacă acesta va rămâne pe termen lung. De asemenea, actrița a adăugat că mulți o întreabă dacă micuțul a moștenit culoarea ochilor ei, însă momentan nu poate spune cu certitudine.