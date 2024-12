Apelul medicului Radu Lupescu, stabilit în Franța. „Dacă tata ar trăi…” (VIDEO)

Medicul Radu Lupescu, stabilit în Franța, a făcut un apel în contextul prezidențiale din România.

Mesajul medicului Radu Lupescu

Medicul Radu Lupescu a făcut un apel viode foarte emoționant în care a adus aminte de anii comunismului, dar și de căderea acestuia, moment în care oamenii au fost foarte fericiți.

„Tatăl meu era capul familiei și și-a crescut toate surorile și toți frații după moartea mamei lui. Pe tata nu l-am văzut plângând niciodată. De fapt l-am văzut plângând o singură dată, pe 22 decembrie 1989 când a văzut primii oameni liberi la televizor, ceea ce înseamna sfârșitul comunismului în România pe care îș aștepta de 45 de ani. Dacă tata ar trăi, și-ar suna toate rudele și toți prietenii să voteze împotriva unui candidat care vrea să ne ducă cu 35 de ani în urmă. De aceea, cu gândul la tata și la copii mei, România pe care o am în suflet, duminică, am să votez împotriva domnului Geogrescu, duminică, am să votez a spus Radu Lupescu.

Lupescu este președintele comunității medicale din Clinica Rhéna din Strasbourg, dar și medic anestezist. El a fost decorat de președintele Emmanuel Macron pentru lupta împotriva pandemiei, conform G4media.