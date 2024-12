Călin Georgescu nu a răspuns invitației pentru a participa la o dezbatere cu Elena Lasconi

Elena Lasconi, Călin Georgescu, candidatul independent calificat în turul al doilea nu a răspuns pentru a participa la dezbaterea cu Elena Lasconi.

Candidata USR în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, a participat, joi seară, la emisiunea „Președinte pentru România”, moderată de Ramona Avramescu și Marian Voicu.

Televiziunea Publică i-a invitat pe cei doi candidați la alegerile prezidenţiale Elena Lasconi şi Călin Georgescu la o dezbatere în format față în față, într-o ediţie specială „Preşedinte pentru România 2024”.

Redăm mai jos câteva dintre declarațiile Elenei Lasconi:

„Mi-a fost atât de bine că am vorbit cu Maia Sandu (președinta Republicii Moldova, n.r.), cred că ea mă înțelege cel mai bine în această situație (…) Când îți intră rușii în țară, este sărăcie”, a declarat Lasconi, în dezbaterea TVR.

„Rusia se joacă cu mințile oamenilor, este un război hibrid, am atras atenția asupra acestui lucru de mai demult”, a punctat candidata USR la prezidențiale.

„Eu am spus care este preferința mea, am văzut ce s-a intâmplat după alegeri, dacă ne uităm la procente, este domnul Ciolacu. Preferința mea este Ilie Bolojan. Am avut deja experiența unui premier tehnocrat, am văzut că nu a mers, este nevoie de un premier care să aibă susținere în Parlament”, a răspuns Lasconi, întrebată despre un premier PSD.

„Ar fi un coșmar, este o stare de tensiune în societate. (…) Mi-aș dori să văd o decizie a CCR bine argumentată, dar nu cred că se mai pune problema reluării alegerilor, cât timp primul tur a fost validat de Curtea Constituțională. Bineînțeles că voi lupta (dacă CCR invalidează alegerile și se repetă, n.r.)”, a răspuns Lasconi, referitor la anularea alegerilor și repetarea lor.

„Mă aștept să mergem la vot duminică, iar de luni să reconstruim România pe calea europeană. Nu pot să mă gândesc că voi pierde, pentru că sunt speranțele atâtor români, că punem România pe tava Rusiei”.

„Tehnicile de manipulare ale domnului Georgescu le știm, le-am văzut, sper să afle toți românii, lui îi place să vorbească din sufragerie, la televiziuni unde își ține discursul pe TikTok, nu sunt aici să jignesc candidați, sunt aici în fața românilor și vreau ca românii să primească răspunsuri”, a mai spus Lasconi, rugată să comenteze absența lui Georgescu de la dezbatere.