Cât costă cozonacul Dubai de Crăciun. Este cel mai bine vândut din cofetării

vedeta Crăciunului din acest an, este la mare căutare în acest an și cel mai bine vândut de cofetari.

Cozonacul Dubai, nelipsit de pe masa de Crăciun

Chiar dacă de Crăciun nu poate lipsit de pe masă, cofetarii nu se opresc aici. Ei adaugă și cremă Gianduia, o pastă de cacao și alune de pădure din Piemont, o regiune gourmet a Italiei, conform

„O folosim pentru aromă. A prins foarte bine, oamenii sunt extraordinar de mulţumiţi şi le-am dat un plus de valoare şi de gust cozonacilor. Un cozonac de 900 de grame, tradiţional, ne costă 98 de lei”, spune un cofetar.

În acest an, masa de Crăciun este revoluționară, având cozonacul Dubai pe ea. Ciocolata dubai a făcut rurori în acest an pe piețele europene, drept pentru care au apărut mai multe preparate cu acest nume și cu ingredientul secret, fisticul. Astfel, cozonacul Dubai are umplutură de kataif, fistic și ciocolată și se găsește la prețul de 179 de lei.

Cozonacii speciali dublează vânzările

Nici cozonacii clasici nu sunt lăsați în urmă. Acesta pornește de la prețul de 150 de lei. Cu toate acestea, cozonacii speciali dublează vânzările cofetarilor.

„Avem cozonacul acela cu cireşe amare, cu amarene, care este excepţional de gustos. Cozonacul cu fistic şi inserţie de zmeură pe care l-am lansat anul acesta. Mai avem cozonacul cu căpşuni şi zmeură. Bineînţeles, avem şi cozonacul fără zahăr, pe care l-am îndulcit cu stevia şi are inclusiv ciocolată fără zahăr. Românii cumpără cozonacul tradiţional, nelipsit de pe masa românilor, şi mai cumpără şi un cozonac diferit”, a declarat proprietarul unei cofetării.

Anul trecut de Crăciun, brutarii și cofetarii au vândut peste 7 milioane de cozonaci.