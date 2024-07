Caz de „prostie cronică”. Actor la Teatrul Național din Cluj: „La ‘Hamlet’, două femei din primul rând mâncau shaorma cu de toate”

Două femei care erau în public, în primul rând, la punerea în scenă a piese „Hamlet” s-au apucat să mănânce shaorma chiar de la debutul reprezentației. Pe bună dreptate, Hamlet (Cristian Grosu) s-a supărat și le-a atras atenția. Episodul a fost povestit chiar de actor.

Cu shaorma la teatru…

„Pe când jucam Hamlet la TNC (Teatrul Național Cluj-n.red.), două domnișoare (trecute) care stăteau în primul rând, chiar după începerea spectacolului, au început să mănânce shaworma (credeți-mă că nu e o glumă) cu de toate. Probabil au așteptat să se facă întuneric în sală… Pentru că personajul meu intra din sală printre spectatori, am reușit să le atrag atenția.

În orice caz, gestul lor, gestul de a mânca într-o sală de spectacole mi se pare de un extrem prost gust. Nu mai vorbesc despre ținută, telefon mobil, ș.a.m.d. Mi se pare mai mult decât corect să întrerupi un spectacol dacă spectatorii dau dovadă de prostie cronică”, a relatat actorul Cristian Grosu, pe Facebook, potrivit

Piesa „Hamlet”, întreruptă după ce un spectator a început să lucreze pe laptop

Comentariul său vine după ce, recent, actorul Andrew Scott că a întrerupt faimosul monolog al lui Hamlet pentru că un bărbat din public și-a deschis laptop-ul în timpul spectacolului și a început să trimită e-mail-uri.

S-a întâmplat în 2017, dar actorul a povestit recent, într-un interviu: „Când îl jucam pe Hamlet, un tip și-a scos laptopul – nu telefonul, ci laptopul – în timp ce eu eram în mijlocul lui ”to be or not to f***ing be”. Făceam o pauză, iar [echipa de scenă] îmi zicea: ”Continuă”, iar eu ziceam: ”Nu se poate””.

Andrew Scott a mai afirmat că bărbatul și-a pus laptop-ul deoparte după ce femeia care-l însoțea i-a dat un ghiont.

Anul trecut, actorul Andi Vasluianu pe spectatorii cărora le sună telefonul la teatru: „Vă rog, răspundeți, așteptăm!”.