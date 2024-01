Reprezentația spectacolului Hamlet, întreruptă de un actor britanic / Andrew Scott, șocat de gestul unui spectator

Reprezentația spectacolului Hamlet a fost întreruptă de un actor britanic. Andrew Scott a mărturisit că a fost șocat când a văzut că un spectator și-a scos laptopul în timp ce actorul se afla în mijlocul solilocviului „To be or not to be” – „A fi sau a nu fi” din piesa Shakespeare.

Scott nu și-a mai continuat discursul din cauza spectatorului

În 2017, Andrew Scott a fost nominalizat la Premiile teatrale Olivier după interpretarea lui Hamlet în producția din 2017 a Teatrului Almeida. El a declarat că „nu avea cum” să continue discursul în timp ce spectatorul era la laptop.

„Când îl jucam pe Hamlet, un tip și-a scos laptopul – nu telefonul, ci laptopul – în timp ce eu eram în mijlocul lui „to be or not to f***ing be”, a declarat Scott.

„Făceam o pauză, iar [echipa de scenă] îmi zicea: „Continuă”, iar eu ziceam: „Nu se poate”, a mai spus el.

Experiența lui Andrew Scott este cea mai recentă adăugare la un catalog de etichetă teatrală proastă înregistrată în Marea Britanie din ultimele două decenii, scrie .

Acum cinci ani, Mark Shenton, un critic de teatru, i-a zis Biancăi Jagger că este o „femeie proastă” pentru că ar fi făcut câteva poze în timpul unei producții de cinci ore a operei Einstein on the Beach a lui Philip Glass. Ea a negat acest lucru.