Ce era, de fapt, grenada din fața porții casei Andreei Tonciu. Ce descoperire au făcut anchetatorii

În urmă cu două, zile a fost găsit o grenadă prinsă de clanța porții Camerele de supraveghere au surprins un individ care se apropie de locuință și leagă obiectul de clanță.

Ce imagini au surprins camerele de supraveghere

a găsit un obiect metalic care era prins de clanța porții casei sale. A crezut că este o grenadă de jucărie și a aruncat-o în stradă. Apoi, o femeie care își ducea copilul la școala din zonă a văzut obiectul și a alarmat autoritățile. Școala a fost evacuată, strada a fost blocată, iar anchetatorii au început cercetările, conform

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care un individ se apropie de casă și leagă obiectul de clanța porții. Dar, acesta nu a putut fi identificat din cauzaă că avea gluga pe față.

Andreea Tonciu este plecată în Republica Dominicană pentru filmările de la Survivor Romania și a fost șocată când a văzut zeci de mesaje cu pățania familiei sale.

„M-am trezit la ora trei dimineața, ora din Dominicană, și bineînteles că am luat telefonul să văd cât este ceasul și când am văzut ce se află în telefonul meu, am rămas șocată, m-am speriat. Cred în autoritățile române, îi rog din suflet să își facă treaba pentru că nu este de joacă cu așa ceva. Glume de genul acesta nu se fac, avertisment din partea cuiva nu avem de ce, nu ne-am certat cu nimeni, nu am deranjat pe nimeni, nu am făcut rău nimănui. Familia mea este în pericol și pe mine mă termină chestia asta”, a spus Andreea Tonciu.

Machetă metalică, fără explozibil

Autoritățile au transmis că, în urma expertizei, obiectul s-a dovedit a fo o machetă metalică, fără explozibil.

Polițiștii continuă Ancheta în acest caz pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a ajuns obiectul metalic la casa familiei Andreei Tonciu, dar și pentru a afla cine este responsabil de această faptă.