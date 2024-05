Mama Andreei Tonciu a dat primele declarații, după ce o grenadă a fost găsită la poarta vilei ei: I-am zis: ‘ce ați făcut, mă, mi-ați pus bombă la ușă?!’ Noi toți am crezut că e o glumă

Maria Tonciu, mama Andreei, este în stare de șoc după ce fiica ei mai mică, Lorena, a găsit, marți seara, o atârnată de clanţa porţii. Inițial, cu toții au crezut că e o farsă, că e de jucărie.

Femeia nu-și poate explica cine ar fi putut face așa ceva.

„Noi, inițial, am crezut cu toții că grenada e de jucărie”

locuiește împreună cu soțul și fetița ei peste stradă de casa părinților ei, într-un ansamblu rezidențial. Mama vedetei a mărturisit că Andreea nu era acasă, fiind plecată de marți noapte la „Survivor All Stars”, în Republica Dominicană.

„E inexplicabil ce s-a întâmplat! Eu sunt speriată și șocată acum! Noi, inițial, am crezut cu toții că grenada e de jucărie!

Fiica mea, Lorena, a venit azi-noapte, pe la 12, la noi, eu și soțul dormeam bine-merci în casă. Nu a putut deschide poarta pentru că era blocată cu o grenadă. Ea, ca și noi, a crezut că e o jucărie, s-a chinuit 10 minute să deschidă poarta.

A lăsat jos grenada și nici măcar nu ne-a trezit. Noi toți am crezut că e o jucărie a copiilor. L-am sunat pe soțul Andreei, că ea e plecată la Survivor, și chiar am glumit cu el. I-am zis: > Noi toți am crezut că e o glumă. Eu, dimineață, am plecat liniștită la serviciu, soțul a rămas acasă”, a precizat Maria Tonciu, conform .

„Eu sunt la serviciu și sunt speriată, pentru că uite că grenada era adevărată, nu de jucărie”

Mama Andreei Tonciu a povestit că Lorena s-a dus să o ducă oe nepoata ei la grădiniță, miercuri dimineața, și când s-a întors acasă, a găsit geniștii la poartă.

„Fiica mea, Lorena, a plecat de dimineață, a dus-o pe fetița Andreei la grădiniță și, când s-a întors, a găsit geniștii la noi la poartă și toată circulația blocată de Poliție! Nu știu cine a anunțat Poliția, cred că vreun vecin s-a alarmat când a văzut grenada la poartă la noi. În zonă la noi e și o școală și, probabil, vreun părinte care a trecut pe acolo a sunat la Poliție!

E incredibil ce s-a întâmplat! Eu sunt la serviciu și sunt speriată, pentru că uite că grenada era adevărată, nu de jucărie!”, a mai spus Maria Tonciu, pentru Click!

Maria Tonciu așteaptă acum să vadă rezultatele anchetei Poliției. Pe baza filmărilor de pe camerele de luat vederi din zonă se va stabili cine a fost făptașul.

„Noi avem camere de luat vederi, așa că Poliția va afla cu exactitate cine anume a fost cel care a pus grenada. Noi nu avem dușmani, nu suntem certați cu nimeni. Probabil o fi fost vreun boschetar de pe aici”, a mai povestit mama Andreei.

„Andreea nu e acasă! Ea nu știe nimic, sărăcuța! Cred că acum a ajuns în Dominicană și doarme. Nu știu cum va reacționa când va auzi ce s-a întâmplat la noi acasă”, a mai precizat mama vedetei.