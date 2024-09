Ce pensie are Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din România. A fost profesor universitar: „Nu am cerut nimănui nimic”

a devenit celebră după ce a născut la 66 de ani, după ce făcut feritilizare in vitro. Acum, fiica ei are 19 ani și este studentă la două facultăți.

în vârstă de 86 de ani este pensionară și a lucrat în învățământ. Este un fost profesor universitar de Literatură română și autoare de povești pentru copii.

„Păcatul meu ar fi să zic că o duc greu financiar”

Cea mai în vârstă mamă din România se declară mulțumită de pensia pe care o primește de la Stat, mai precis, încasează suma de 5.000 de lei în fiecare lună, potrivit .

„Nu ne plângem de nimic. M-a ajutat bunul Dumnezeu, am fost profesor universitar și am o pensie de 5.000 de lei pe lună, nu am probleme cu banii.

Păcatul meu ar fi să zic că o duc greu financiar”, a declarat femeia.

Adriana Iliescu mai încasează și o indemnizație de la Uniunea Scriitorilor

Acesta nu este singurul venit pe care Adriana Iliescu îl primește. Ea mai încasează și o indemnizație de la Uniunea Scriitorilor, ca urmare a faptului că a scris cărți pentru copii.

„Nu ne-a fost ușor, dar am trecut împreună prin toate. Am trăit din pensia mea de profesor, aș adăuga chiar profesor universitar, dar și din indemnizația pe care o primesc de la Uniunea Scriitorilor. Adică, ceva în jurul a 2.000 de lei. Ne-am gospodărit mereu cu cât am avut și nu am cerut nimănui nimic!”, a mai adăugat Adriana Iliescu.