Ce se întâmplă cu pensia unui român, după recalculare, dacă a muncit doar 8 ani cu carte de muncă

a pensiilor a creat extrem de multe discuții, dar și nemulțumiri din partea pensionarilor. Cei nemulțumiți au luat cu asalt din toată țara.

Peste 800 de reclamații la Casa Județeană de Pensii din Vaslui

Doar în județul Vaslui, au fost înregistrate în jur de 800 de reclamații la Casa Județeană de Pensii, după recalculare.

Nemulțumirile au fost rezolvate în proporție de 90%, așa cum au transmis reprezentanții. Milioane de români au primit deciziile de recalculare, unii au primit pensii majorate, alții pensii mai mici, dar vor rămâne cu cele care erau deja în plată. Însă, iată cât primește un senior, după recalculare, dacă a muncit doar 8 ani cu carte de muncă din 28 de ani de vechime.

Acesta este doar unul dintre cazurile expuse în spațiul public, cu următoarele date:

un senior a muncit 8 ani cu carte de muncă; în decizia de recalculare sunt trecuți 28 de ani de vechime; 20 de ani a primit pensie de invaliditate.

Ce a spus directorul Casei Județene de Pensii Vaslui despre acest caz

Directorul Casei Județene de Pensii Vaslui a explicat că nu se aplică o majorare în cazul pensionarului, deoarece contribuția persoanei a fost de 8 ani. De altfel, chiar dacă pe deciziile de recalculare apar sume mai mici, pensiile nu vor scădea sub suma care era deja în plată, informează .

„Chiar dacă pe deciziile de recalculare apar sume mai mici, le dăm asigurări că pensiile nu vor scădea sub suma în plată înainte de 1 septembrie, de 1.281 de lei. (…) Am avut și un caz în care pe decizia de pensii scrie 28 de ani, din care 8 ani lucrați și 20 de ani, pensie de invaliditate. Nu am reușit să-l lămurim privind faptul că, de fapt, contribuția sa a fost de numai 8 ani și a ales să se adreseze instanței de judecată. Și în acest caz ne vom conforma și vom aștepta decizia instanței de judecată”, a explicat directorul Casei Județene de Pensii Vaslui.

Ministerul Muncii și Casa Națională de Pensii au decis să transmită o informare oficială către toți pensionarii din România prin care să-i informeze pe pensionarii că pensiile nu scad, chiar dacă pe decizia de recalculare apare o sumă mai mică față de cât aveau inițial.