Cine este soția lui Călin Georgescu, Cristela Georgescu. Ce profesie are posibila viitoare prima doamnă a României

Atenția publică s-a îndreptat în aceste ore mai mult către , în urma rezultatelor surprinzătoare de la primul tur al alegerilor prezidențiale. De aceea, în lumina reflectoarelor a intrat și soția sa, Cristela Georgescu.

Cristela Georgescu a trecut de la domeniul bancar la medicina alternativă

Soția lui și-a construit o carieră în domeniul bancar, având 15 ani de experiență în managementul executiv. În 2007 a fost numită vicepreședinte al Citybank România, ocupând poziția de Director al diviziei Global Transactions Services, conform

Ulterior, aceasta a abandonat lumea bancară pentru o carieră în medicina alternativă și în educația holistică. Cristela Georgescu a obținut o serie de certificări internaționale care i-au permis să își construiască o nouă carieră în domeniul sănătății naturale.

Printre certificările pe care aceasta le-a obținut de la istituții prestigioase se numără, studiile postuniversitare și certificările profesionale de la Institute for Integrative Nutrition și Departamentul de Stat pentru Educație din New York, unde a obținut titlul de Certified Integrative Nutrition Coach. De asemenea, a absolvit programul de nutriție vegetariană la Universitatea Cornell și deține un certificat în Plant Based Nutrition de la Centrul pentru Studii în Nutriție „Dr. T. Colin Campbell”.

Lista certificărilor sale include și calificarea de Certified Holistic Health Practitioner de la American Association for Drugless Practitioners, precum și specializarea în detoxificare regenerativă de la Școala Internațională coordonată de Dr. Robert Morse. Este membră a mai multor organizații profesionale, inclusiv International Association for Health Coaches și Physicians Committee for Responsible Medicine din Washington DC.

În prezent se implică în educația pentru sănătate

Cristela Georgescu se poziționează ca o voce influentă în domeniul educației pentru sănătate. Aceasta este autoarea cărților „Diversificarea, pur și simplu”, dar și seria „Simplu”, o colecție de cărți dedicate familiilor, care abordează teme precum sănătatea naturală și nutriția holistică.

Portofoliul său profesional include și o serie de cursuri online cu prețuri variind între 600 și 1.900 de lei, acoperind subiecte precum bazele alimentației și managementul timpului și energiei.