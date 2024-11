Orban: Votul la prezidențiale a fost un vot împotriva Sistemului / Georgescu nu are nicio legătură cu democrația, au câștigat mesajele care incită la ură / Rusia înseamnă sărăcie, autocrație, lipsă de respect față de viața omului (VIDEO)

Fostul premier Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei (FD), a declarat că votul de duminică al românilor la prezidențiale a fost un vot anti-Sistem, anti-partide-stat și anti-Iohannis. Acesta a oferit și o explicație pentru rezultatul surprinzător al pro-rusului Călin Georgescu,

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Andreea Moraru.

Ludovic Orban, analiza primului tur al alegerilor prezidențiale

„E clar că niciun sondaj de opinie nu a anticipat corect rezultatul alegerilor și că e o surpriză foarte mare intrarea în turul 2 al unui candidat despre care practic foarte mulți nu știu mai nimic.

Ce mă interesează pe mine e că Lasconi a reușit să intre în turul 2, să-l depășească pe Ciolacu, ceea ce arată clar că atât eu, cât și colegii mei din Forța Dreptei când am făcut un sacrificiu, un pas înapoi și am decis s-o susțin pe Lasconi. A fost mutarea decisivă care a salvat democrația și a oferit românilor șansa de a alegere un candidat profund atașat de valorile democrației, care respectă drepturile și libertățile individuale, care susține practic menținerea României în alianță cu statele democratice, adică un candidat euro-atlantist, un candidat cu o abordare proaspătă, nouă, care are dorința de a schimba atitudinea politicului față de cetățean.

Vom continua campania pentru parlamenbtare. Forța Drepei e mobilizată și transmit un mesaj către toți cetățenii români să se îndrepte cu încredere către noi, pentru că Lasconi are nevoie de aliați cât mai puternici în Palament, astfel încât să fscem posibilă o guvernare care să schimbe modul în care s-a făcut politică în România, în ultimii ani.

E evident că acest rezultat reprezintă o pedeapsă pentru partidele-stat, o pedeapsă pentru cei care au crezut că dacă au toată puterea în mână, aproape toți primarii, resurse nelimitate… Au eșuat lamentabil.

Votul de ieri este clar un vot de răzbunare împotriva lui Iohannis și a tuturor marionetelor din sistemul Iohannis. E un vot și împotriva Sistemului”, a declarat liderul FD.

Ce a spus Ludovic Orban despre Călin Georgescu

Potrivit acestuia, contracandidatul lui Lasconi, Călin Georgescu, nu trebuie privit ca un om din afara partidelor, chiar anti-Sistem, deoarece în trecut a fost propunerea AUR de premier.

De asemenea, Orban spune că acesta comite o „blasfemie” când pretinde că e trimisul lui Dumnezeu să salveze România.

„Pe lângă mesajul lui total lipsit de concretețe și de soluții, au câștigat fermele de troli și boții, campaniile intense pe rețelele de socializare, cu teme antidemocratice, antieuropene, cu teme la dezbinare în societate și cu teme care contestă orientarea euroatlantică a Românie și contestă democrația. Georgescu nu are nicio legătură cu valorile democratice, (…) el e, de fapt, al întoarcerii României cu fața către Est, lucru pe care eu nu pot să-l accept sub nicio formă și mă voi bate cu toată puterea mea ca România să rămână în marea familie a statelor democratice. Rusia înseamnă sărăcie, autocrație, lipsă de drepturi, lipsă de respect față de viața omului”, a mai declarat Ludovic Orban.