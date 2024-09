Clotilde Armand, după scandalul de la „Nicolae Titulescu”: În această școală avem pază 24/24. Nu este nicio școală fără pază, în Sectorul 1 (VIDEO)

Primarul Sectorului 1, , a vorbit vineri seara, în emisiunea Bună, România, moderată de Radu Buzăianu, pe B1 TV, despre „, acolo unde un elev a fost agresat sexual de două ori în toaletă.

Clotilde Armand, despre școala „Nicolae Titulescu”: În această școală avem pază 24 de ore

Clotilde Armand a dezmințit zvonurile apărute cum că nu există pază în școli. Primarul Sectorului 1 susține că atât în această școală, cât și în restul unităților de învățământ din sector există pază.

“În primul rând, vreau să clarific un aspect. În această școală avem pază 24 de ore, adică nu există să nu fie pază. Nu este nicio școală fără pază. Nu se poate.

În această școală este și un bazin de înot și avem pază 24 de ore, pentru că nu vrem ca nimic să se întâmple cu acest bazin. Școlile din Sectorul 1 sunt extrem de bine dotate, nu numai din punct de vedere logistic, cum arată școlile, dar și cu serviciile oferite de primărie. De fapt, am făcut o comparație cu Sectorul 6, cheltuim de 3 ori mai mult decât Sectorul 6, pe un număr de elevi care este aproximativ același. Paza este un subiect important. Facem exact ce prevede legea. Avem un studiu de risc, care este validat de poliție, care este validat de ISU, care se face la fiecare 3 ani, care analizează fiecare incident de securitate. Când s-a făcut studiul acum 3 ani, miza a fost paza noaptea. A fost diminuată paza noaptea, pentru că expertul care a făcut analiza a văzut că noaptea nu a fost niciun incident de securitate.

De fapt, a fost unul singur în 3 ani. A fost un paznic care a furat dintr-o școală. Și atunci în anumite școli a fost diminuată paza noaptea”.

„Paza are un singur rol, acela să nu intre un terț în școală”

Clotilde Armand a fost întrebată dacă în prezent există pază la școlile din Sectorul 1 în timpul zilei.

„Bineînțeles, există și până seara, pentru că curțile de recreație sunt folosite. Poți să faci un baschet la Caragiale sau la alte școli când vrei, seara, și în weekend și o să vezi că este pază, pentru că acele curți sunt deschise, cu condiția să fie paza, și este paza. Este pază în timpul zilei, este paza noaptea în școlile care sunt cu risc și în școlile cum este școala Titulescu.

Ce este important de văzut este miza pentru noi, în aceste școli. Problema nu este una de pază. Paza nu are voie să intervină între 2 elevi, nu are competențele necesare să facă acest lucru, nu are pregătirea necesară.

Nu face parte din profesia lor să intervină între 2 elevi. Ce contează este sprijinul pe care îl primește școala din partea profesorului de serviciu, profesori care trebuie să fie împreună cu elevii în interiorul școlii, în exteriorul școlii, profesorul de serviciu din interior, de exterior și sunt consilierii psihologici. Ei sunt cei care trebuie să știe dacă un elev are dificultăți, trebuie să fie un sprijin pentru acești elevi și pentru asta am creat acest proiect, pe care îl avem de mai mult timp, pentru a suplimenta numărul de consilieri psihologici. Acești elevi care au anumite dificultăți, de 8 ani, de 9 ani, de 11 ani, care au anumite afecțiuni, au nevoie de acest sprijin.

Eu cred că, în acest context, trebuie să ne punem întrebări. Avem aceste școli, au primit sprijinul necesar din partea Ministerului Educației, din partea Guvernului, din partea Inspectoratului?

Paza are un singur rol, acela să nu intre un terț în școală. Paza nu are rolul de a verifica ce face un copil de 8 ani cu un copil de 11 ani în baie. Primăria este aici pentru a administra clădirile, pentru a se asigura că școala are tot ce îi trebuie, nu pe partea de personal. Primăria face acest lucru. Vine în ajutorul școlii, dar în mod normal, consilierii psihologici, profesorii, personalul didactic este asigurat de inspectorat, este asigurat de Ministerul Educației”.