Cazul elevului agresat sexual: Încă un părinte acuză conducerea școlii Nicolae Titulescu și Inspectoratul Școlar că au ascuns abuzurile

Încă un părinte lansează acuzații grave la adresa conducerii școlii Nicolae Titulescu din București și a Inspectoratului Școlar cu privire la abuzurile care aveau loc în unitatea de învățământ.

Continuă scandalul la școala Nicolae Titulescu din București

După apariția cazului elevului abuzat sexual de două ori de către alți copii, prima dată în 2022, încă un părinte acuză că autoritățile știau despre acestc az însă nu au luat măsuri.

„În luna noiembrie, eu și cu mama băiatului agresat am fost la inspectorat unde am depus documente conform cărora într-o anume clasă din școală există acest copil, care în afara faptului că a agresat copilul doamnei, agresează și ceilalți colegi și profesorii. Fiul meu a ajuns în această școală în anul 2022, în septembrie, în clasa a cincea”, a spus un părinte, citat de . El a adăugat că încă din prima zi fiul său a fost agresat fizic și verbal de acel băiat.

„Nu cunoșteam părinții, pe nimeni. Am așteptat o săptămână, două, l-am sfătuit pe fiul meu să nu ia atitudine, să vedem ce se întâmplă. Ulterior am aflat că acesta agresa din clasa 0, dar fiind un singur profesor la clasă nu s-au luat măsuri pentru că doamna învățătoare se pensiona odată cu sfârșitul clasei a patra și s-a considerat că era mai bine să se țină sub preș”, a adăugat acesta.

Scandalul la unitatea de învățământ a izbucni după ce mama unui elev a acuzat că fiul ei a fost agresat sexual de două ori, prima dată în 2022, când avea 8 ani, autorul fiind alt minor, a relatat Antena 3.

Când a mers la directoare i s-a reproșat că nu a sesizat fapta imediat, ci abia în iunie 2022, când era vacanță școlară.

De asemenea, femeia a acuzat conducerea școlii că nu a sesizat Poliția. Fosta directoare a Școlii „Nicolae Titulescu”, Iudita Popteanu, s-a apărat spunând că a pus la dispoziția autorităților toate informațiile și a adăugat că, în 2022, cercetarea penală a dus la clasarea dosarului și anularea suspiciunii de viol în primul caz, iar al doilea este în curs de soluționare și că a „considerat oportun să existe discreție”.