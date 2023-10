Cristian Țânțăreanu se bucură de viață! Cum se simte afaceristul după ce a fost diagnosticat cu cancer la colon: „Beau de rup, mănânc orice”

Cristian Țânțăreanu este unul dintre cei mai renumiți afaceriști de la noi din țară. În urmă cu ceva timp, acesta a fost diagnosticat cu cancer de colon, iar boala . Cu toate acestea, omul de afaceri se bucură de viață și știe cum să se distreze.

Cristian Țânțăreanu, după ce a fost diagnosticat cu cancer la colon

În vârstă de 79 de ani, Cristian Țânțăreanu susține că nu îi este frică de moarte, dar se teme de faptul că s-ar putea chinui.

Chiar și așa, lucrurile au decurs bine până în acest moment pentru renumitul afacerist. Mai mult decât atât, acesta recunoaște nu se abține de la absolut nimic și se bucură de toate plăcerile vieții.

„Am voie orice, țuică, whisky, vin și bere, beau de rup! Mănânc orice, dar nu e pasăre ca porcul, după cum e vorba aceea. Știți cum este cu o operație? E ca la o măsea, dacă nu s-a infectat, s-a vindecat.

Mihai Leu, da, s-a operat în România, dar pe mine m-au sfătuit atunci să mă tratez în străinătate, poate că era un alt caz, mai grav, nu știu ce să spun. Mă bucur că și el este bine acum”, a spus Cristian Țânțăreanu, pentru .

Cristian Țânțăreanu se gândește la momentul în care va părăsi această lume

În cadrul unui interviu, omul de afaceri a precizat că are o mașină cu care vrea să fie condus pe ultimul drum.

„Trei mașini sunt ale soției, a mea e mașina asta de 25 de ani, căci mai e un pic și e de colecție. Eu cu mașina asta mă îngrop, mă duce .

Mașina asta are o poveste caraghioasă, era cap de serie făcută în America, iar în primii 20-30 de mii de kilometri a căzut motorul, cutia de viteze, caseta de direcție și nu mai știu ce chestie.

Mașina asta are aproape un an de când nu am mai urcat în ea. Eu merg cu ea la Snagov de câteva ori, ca să îi mai încarc bateria și am fost cu ea de trei ori la mare în 20 de ani”, a povestit acesta, notează .