Dezvăluiri uluitoare despre Gigi Becali, făcute de cel mai mare hoț din România: “I-a lăsat palatul lui Nuțu Cămătaru! Dă-mi 3 milioane de euro că-ți dau 4 înapoi!”

Marian Clită, cel mai mare hoț din România, a făcut dezvăluiri incendiare despre Gigi Becali. Potrivit acestuia, nu puține au fost ocaziile în care, în timpul unor momente critice, Becali a salvat FCSB prin împrumuturi de milioane de euro.

Dezvăluiri uluitoare despre Gigi Becali, făcute de cel mai mare hoț din România

Acestea ar fi fost făcute, potrivit lui Clită, pe loc și cu garanție palatul din ”Aleea Alexandru”, scrie

“Respectul meu pentru el e numai pentru că a ținut Steaua. A ținut-o și a mai pompat bani. De câte ori nu a lăsat actele palatului… Lui Florin Chinezu, lui Nuțu Cămătaru… Bani mulți. `Dă-mi trei milioane, că-ți dau patru, după o săptămână`”, a povestit Marian Clită.

Marian Clită, celebrul hoț, devenit, apoi, și criminal povestește că a avut de-a face cu Gigi Becali, căruia i-a oferit împrumut bani, dar l-a și refuzat în ultima perioadă:

”Acum câteva zile, am venit pe la el și i-am spus: băi, Gigi, dă-mi câteva sute, să-mi fac mașina, că mi-a dat cineva 1.500 și am băgat banii într-un Citroen, unde dorm și acum, că eu n-am casă, n-am nimic, am brățară pe picior din cauza nevesti-mii, pe care, mă rog, a ascultat-o justiția numai pe ea. Mi-a zis: `ieși afară!`

Gigi e un fariseu. Prima oară când am ieșit de la pușcărie l-am interpelat acasă și mi-a dat două hârtii de 200 de lei. După aia mi-a mai dat 100 la palat și apoi m-a dat afară. I-am zis: cum mă dai tu pe mine afară? Când eu umblam pe aici, tu urinai pe cozonaci să crească! Toată viața a fost donator pe Calea Victoriei, pe la 700.000 de case de barbut, i-au luat banii toți! Era un donator total! După aia, nu se mai puteai să joci cu el. Cum să joci cu el, dacă el juca doar cu Mitică Dragomir, 10.000 cu 20.000. Păi n-ai cum să-i iei banii, că joacă în forță”.