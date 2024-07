DJ Hardwell a plecat de pe scena SAGA Festival, acuzând că nu a fost plătit. Ce au transmis organizatorii

Un incident neașteptat a avut loc la SAGA Festival, cel mai mare festival de muzică din București. DJ Hardwell a acuzat organizatorii festivalului că nu l-au plătit și a plecat de pe scenă, întrucât nu a putut să facă atmosferă din cauza echipamentului.

DJ Hardwell acuză organizatorii SAGA Festival că nu l-au plătit

„Vreau să mixez pentru voi, tot echipamentul m-a dezamăgit. Nu pot presta. Îmi pare rău. Trebuie să anulez spectacolul, ca să ştiţi. Mulţumesc!”, a transmis DJ Hardwell, chiar pe scena SAGA Festival, potrivit .

„Permiteți-mi să fiu sincer. Festivalul ăsta nenorocit nu m-a plătit cu niciun ban ca să fiu aici în seara asta. Dar sunt încă aici, sunt încă aici”, a mai transmis artistul.

Fanii acestui festival sunt curioși dacă , după incidentul din prima zi.

Imi pare rau sincer ca asa ne facem noi reclama prin aceste festivale 🙁

Cum au reacționat organizatorii SAGA Festival, după incidentul din prima zi

„Păi, Hardwell, ne pare rău că Rita Ora, Sickick, Loreen și toți DJ-ii de pe alte cinci scene au avut șansa să facă spectacol în prima zi la SAGA și tu nu. Echipamentul a parcurs tot drumul tocmai din Țările de Jos, la fel ca tine.

Același set pare să funcționeze perfect pentru Will Sparks chiar în acest moment. Am muncit din greu pentru a construi ediția din acest an a SAGA de dragul artiștilor și petrecăreților noștri. Am fi rezolvat orice problemă tehnică rapid și fără efort, dacă ne dădeai șansa și nu opreai performanța atât de repede.

Am făcut tot ce am putut ca să îți acomodăm cererile, inclusiv în ceea ce privește înțelegerile la plată. Ne pare rău pentru fanii noștri (și ai tăi). Ar fi adorat să te vadă în sfârșit pe scenă la București. Trimitem doar iubire, și îți dorim numai bine”, au transmis organizatorii festivalului, pe Instagram.