Două autobuze din Cluj-Napoca vor deveni capodopere de artă. Zeci de artiști de graffiti vor participa la un concurs

Două autobuze din vor deveni lucrări murale pe roți, fiind complet transformate de artiștii de graffiti care vor participa la un concurs. Cei mai inspirați vor primi și premii pe măsură.

Expoziție pe roți în Cluj

Mai mulți tineri din Cluj-Napoca s-au înscris în concursul de a transforma cele două autobuze în expoziții pe roți. Aceștia s-au înarmat cu spray ori o pensulă, multă răbdare și imaginație, și s-au pus pe treabă. Autobuzele puse la dispoziţie de compania de transport vor ieşi curând pe traseu, potrivit

„Pentru că e o dimensiune foarte mare, se pot desena foarte multe elemente şi pot să fiu şi mai creativă în acest mod. Am ales să facem un personaj aici şi un dragon acolo”, spune Mara.

Deși pare foarte spectaculoasă, pictura murală numită și graffiti se transformă în artă doar dacă proprietarul spațiului pe care se pictează trebuie să fie de acord cu realizarea operei de artă. În caz contrar, acest gest se transformă în vandalism, iar amenda poate ajunge până la 6.000 de lei.

„Arta stradală este uneori greşit înţeleasă. Marea majoritate a oamenilor poate înţeleg prin artă stradală mâzgăliturile pe care le vedem pe pereţi şi pe care nu le acceptăm niciunul dintre noi. Festivalul nostru îţi propune să promoveze arta în adevăratul sens al cuvântului”, spune profesorul de arte Georgian Mazerschi.

Competiția de pictură se încheie duminică

Zeci de echipe din țări precum România, Franţa şi Albania se întrec în acest an la concursul de artă murală şi graffiti „Murals of Youth”. Fiecare grup are libertatea de a alege tema pe care o pictează.

Competiția se va încheia duminică, atunci când cele mai bune picturi vor fi premiate cu 600 de euro şi materiale necesare pentru următoarele lucrări de artă.